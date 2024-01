Hàng trăm trang web cơ quan nhà nước bị tấn công kiểu mới

Khắc phục hậu quả

Theo chuyên gia bảo mật, có 6 cách chính để khắc phục hậu quả của một cuộc tấn công thay đổi giao diện web. Đó là khắc phục tạm thời, rà soát và xử lý, phân tích và xử lý thành phần độc hại, xác định và vá lỗ hổng, điều tra nguồn tấn công và đưa website hoạt động lại bình thường.

Cụ thể, ngay khi phát hiện website bị tấn công, cần đổi mật khẩu và thông báo tạm thời bảo trì. Sau đó, so sánh các tệp tin với bản sao lưu, sử dụng các câu lệnh như “# dif -qr” hoặc “#md5sum” để xác định tệp tin bị thay đổi.

Tiếp đó, phân tích hành vi của mã độc, khoanh vùng và theo dõi kết nối đến máy chủ (server), sau đó loại bỏ mã độc. Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để vá lỗ hổng, cập nhật phiên bản mới cho mã nguồn và các module, plugin.

Khi điều tra nguồn tấn công, tìm thông tin server điều khiển và địa chỉ thực hiện tấn công, phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra. Cuối cùng, khôi phục hoạt động website sau khi xử lý xong hậu quả của đợt tấn công.