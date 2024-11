Hàng chục người nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Vũng Tàu

Sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bán trên đường ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hàng chục người xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm. Sáng nay (27/11), Khoa Cấp cứu Bệnh viện Vũng Tàu tiếp nhận hàng chục bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm nôn ói, tiêu chảy nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Hàng chục trường hợp nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Quang Hưng Ghi nhận của PV VietNamNet, đến 9h30 sáng nay, hơn 30 trường hợp đang được các y, bác sĩ bệnh viện chăm sóc, tiến hành lấy thông tin các triệu chứng ban đầu. Hầu hết các bệnh nhân cùng chung dấu hiệu đau bụng dữ dội, buồn nôn kèm tiêu chảy. Một số trường hợp đã được yêu cầu làm thủ tục nhập viện để điều trị. Công an TP Vũng Tàu cũng đã cử cán bộ đến xác minh và lấy thông tin từ người bệnh. Ngồi trên giường bệnh, chị Lê Thị Tuyết Trinh (29 tuổi, trú phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) cho biết, chị được người nhà đưa vào cấp cứu sau khoảng 8 tiếng ăn bánh mì mua tại tiệm C.B. ở ngã tư Bến Đình, phường 7. “Tối qua sau vài giờ ăn bánh mì tôi xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội kèm nôn ói, khoảng 4h sáng nay thì được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu”, chị Trinh nói. Chị Lê Thị Tuyết Trinh cho hay sau khi ăn bánh mì vài tiếng thì xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, kèm nôn ói. Ảnh: Quang Hưng Theo chị Trinh, bánh mì thập cẩm mà chị mua và ăn gồm thịt heo, dưa chua, bơ, pa-tê, chả. Cùng nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm C.B. trên, anh Lê Minh Phụng (41 tuổi, trú phường 5, TP Vũng Tàu) cho biết, anh ăn vào chiều tối qua, sau đó thì mệt rã người, nôn ói liên tục, tiêu chảy đến sáng nay thì chịu không nổi nên phải vào bệnh viện cấp cứu. “Ngoài tôi thì vợ và con trai tôi cũng ăn bánh mì khiến cả 3 đều phải nhập viện với chung triệu chứng. Tôi nghi chúng tôi bị ngộ độc vì món bánh mì này”, theo anh Phụng. Cán bộ Công an TP Vũng Tàu đến bệnh viện xác minh, tìm hiểu thông tin vụ việc. Ảnh: Quang Hưng Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Lâm Tuấn Tú - Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, số trường hợp bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc hiện đang gia tăng với số ca ra vào liên tục. “Hiện chưa có thống kê cụ thể, các y bác sĩ đang tiếp nhận các trường hợp để theo dõi, thăm khám và điều trị” - bác sĩ Tú thông tin.