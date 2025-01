Hàn Quốc đình chỉ giam giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol

Lệnh giam giữ 48 giờ đối với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ tạm thời bị đình chỉ trong khi tòa án xem xét tính hợp pháp của quyết định giam giữ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Ảnh: Reuters). Văn phòng Điều tra Tham nhũng Quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) ngày 16/1 xác nhận đã đình chỉ việc giam giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi nhận được thông báo của Tòa án Trung tâm Seoul về việc xem xét tính hợp pháp của lệnh giam giữ. Tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào cuối giờ chiều nay về vấn đề này. Do vậy, lệnh giam giữ 48 giờ đối với Tổng thống Yoon sẽ tạm đình chỉ trong thời gian này. Nếu tòa án phán quyết việc giam giữ là bất hợp pháp, ông Yoon sẽ được trả tự do. Động thái của Tòa án Trung tâm Seoul diễn ra dựa trên đề nghị từ nhóm luật sư của Tổng thống Yoon. Họ cho rằng việc bắt giữ Tổng thống là "bất hợp pháp". Trước đó, Tòa án quận Tây Seoul đã cho phép CIO tạm giữ Tổng thống Yoon 48 giờ để phục vụ công tác điều tra. Ông Yoon bị cáo buộc nổi loạn sau khi bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12. Công tố viên CIO với sự hỗ trợ của cảnh sát đã thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống vào sáng 15/1. Ông bị thẩm vấn hơn 10 giờ đồng hồ, nhưng trong suốt thời gian đó, ông sử dụng quyền giữ im lặng. Sau đó, ông bị đưa đến Trại giam Seoul và trải qua đêm đầu tiên tại phòng giam rộng 19m2. Đội cận vệ được cho là vẫn đảm bảo an ninh cho Tổng thống trong thời gian ông bị giam giữ.