Hàn Quốc: 4 hãng xe triệu hồi hơn 300.000 ôtô do lỗi phụ tùng

Ngày 17/12, Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc thông báo 4 hãng xe gồm Hyundai Motor, Kia, GM Korea và Honda sẽ tự nguyện triệu hồi hơn 300.000 ôtô do lỗi phụ tùng. Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP) Ngày 17/12, Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc thông báo 4 hãng xe gồm Hyundai Motor, Kia, GM Korea và Honda sẽ tự nguyện triệu hồi hơn 300.000 ôtô do lỗi phụ tùng.

Theo hãng tin Yonhap, các hãng xe trên sẽ triệu hồi tổng cộng 307.517 xe thuộc 22 mẫu khác nhau. Trong đó, khoảng 137.000 xe sedan Kia K7 bị triệu hồi do lỗi bộ điều khiển thủy lực, có nguy cơ gây ra cháy nổ. Ngoài ra, khoảng 36.000 xe của Hyundai Motor, bao gồm mẫu Nexo, có thể bị triệu hồi do các bộ phận bị lỗi liên quan đến việc giải phóng hydro trong các sự cố cháy nổ.

Các vấn đề khác bao gồm module điều khiển bơm nhiên liệu bị lỗi trên 31.057 xe thuộc 13 mẫu của GM Korea, trong đó có mẫu SUV Trax Crossover, và ống dẫn nhiên liệu bị lỗi trên 245 xe thuộc mẫu SUV Pilot của Honda Korea./.