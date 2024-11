'Hai thịt, ba rau' cực kỳ tốt cho nam giới

Nhiều thực phẩm có tác dụng cải thiện chức năng sinh lý của nam giới nếu biết cách chế biến, ăn đủ trong thời gian nhất định. Thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản và chức năng sinh lý của phái mạnh. Trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày, bạn có thể chọn nhiều thực phẩm có tác dụng tăng cường testosterone nam giúp nam giới khắc phục được các vấn đề về chức năng sinh lý nam như: rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, yếu sinh lý. Ngoài các thực phẩm như hàu, cá hồi, bạn có thể chọn các thực phẩm giá rẻ, dễ kiếm phù hợp với tất cả các gia đình. 1. Thịt vịt Trong Đông y, thịt vịt có vị ngọt, hơi mặn, tính hàn, dùng để tư âm, dưỡng vị, có lợi trong việc điều trị bệnh tim mạch, lao phổi. Nam giới ăn thịt vịt rất tốt. Bạn có thể áp dụng bài thuốc sau: Chuẩn bị 300g thịt vịt; 20g gừng; 60g kỷ tử; 60g nấm hương; 3 củ cà rốt; 10 quả táo đỏ. Ướp thịt vịt với gia vị, đem xào săn miếng thịt, rồi cho các nguyên liệu khác vào nồi hầm trong 30 phút cho mềm. Có thể ăn canh riêng hoặc ăn với cơm hằng ngày. Món ăn này có tác dụng tăng cường khả năng tình dục cho cả nam và nữ, cải thiện rõ rệt tình trạng yếu sinh lý. 2. Cá chép Trong y học cổ truyền, mọi bộ phận của cá chép đều có thể sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Nếu biết tận dụng, cá chép sẽ có tác dụng chữa yếu sinh lý rất tốt. Cách chữa yếu sinh lý bằng cá chép: Chuẩn bị: 1 con cá chép (1kg); 1,5g vừng đen; 0,5kg gạo nếp. Sơ chế cá chép sau đó đem gạo nếp, cá chép đi nấu cháo. Khi cháo chín thì cho vừng đen vào nấu cùng. Ngày ăn một lần, ăn liên tục trong 7 ngày sẽ thấy có tác dụng bổ thận tráng dương, mạnh khỏe, trẻ trung lâu dài. 3. Rau mồng tơi Trong Đông y, mồng tơi có tính hàn, vị chua, không độc, đi vào 5 kinh tâm, tì, can, đại trường, tá tràng, giúp lợi tiểu, tán nhiệt, giải độc, làm đẹp da, trị rôm sảy, mụn nhọt. Mồng tơi tốt cho việc lưu thông khí huyết đưa máu tới bộ phận sinh dục và kích thích ham muốn. Ngoài ra, rau mồng tơi còn giúp chữa mộng tinh, hoạt tinh, nam giới mệt mỏi sau quan hệ. Cách dùng mồng tơi trị yếu sinh lý : Mồng tơi hầm với bầu dục lợn hoặc xương ống lợn. 4. Rau hẹ Rau hẹ được mệnh danh là "rau dành riêng cho thận" nhờ công dụng bổ thận tráng dương hiệu quả. Trong y học cổ truyền, hẹ đã được dùng là vị thuốc bổ dương cho nam giới. Lá hẹ giúp bổ thận, mạnh dương, điều trị xuất tinh sớm. Hạt hẹ dùng làm thuốc cố tinh, sáp niệu. Cách dùng rau hẹ trị yếu sinh lý cho đàn ông: Chuẩn bị 250g tôm nõn, 200g rau hẹ. Dùng dầu vừng xào to lửa, khi chín cho thêm gia vị mắm muối vừa đủ rồi ăn với cơm. Bạn cần ăn liên tục 7 ngày. Tác dụng bổ thận tráng dương, giữ lửa chuyện phòng the. 5. Rau ngót Rau ngót là một trong những loại rau có tác dụng bồi bổ sinh lý nam. Rau ngót có tính lạnh có tác dụng giải độc, lợi tiểu, bổ huyết, cầm huyết, nhuận tràng, sát khuẩn, tiêu viêm, sinh cơ. Nhờ có tác dụng bổ huyết và thông huyết mà rau ngót là một trong số các loại rau tăng cường sức khỏe cho nam giới. Trong rau ngót có hoạt chất tác dụng kích thích hưng phấn. Bạn có thể nấu món canh rau ngót thịt băm, rau ngót tôm nõn... rất đơn giản nhưng mang lại sinh lực dồi dào cho nam giới. Theo VietNamnet