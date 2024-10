Hai nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án xây dựng Khu đô thị mới 'nghìn tỷ' ở Đông Anh

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Xây dựng Khu đô thị mới G19, quy mô hơn 26 ha. Dự án Xây dựng Khu đô thị mới G19 tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội có diện tích hơn 26 ha. Dự án này dự kiến cung cấp 174 căn liền kề, 56 căn biệt thự, 3 tòa nhà ở xã hội 10-30 tầng. Một số hạng mục khác gồm trung tâm thương mại 5 tầng, trường mầm non, nhà văn hóa, cây xanh vườn hoa. Theo đó, lần mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án này cũng có 2 nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn EverLand và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trung Yên đăng ký thực hiện dự án. Dự án Xây dựng Khu đô thị mới G19 có tổng diện tích đất nghiên cứu theo quy hoạch là 261.031 m2 (khoảng 26,103ha), được thực hiện tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011; Quy hoạch phân khu đô thị N4, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4761/QĐ-UBND ngày 22/10/2012. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp sử dụng ổn định trước ngày 01/04/2004 và đất mương đường nội đồng. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là hơn 2.182 tỷ đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là hơn 243 tỷ đồng. Dự án có tiến độ thực hiện từ năm 2024 – 2029. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là 50 năm kể từ ngày Nhà đầu tư được Nhà nước quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cho dự án là vốn chủ sở hữu tối thiểu 364 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư từng tham gia hoặc là thành viên tham gia liên danh hoặc là nhà thầu chính của tối thiểu 1 dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án nhà ở, trụ sở, văn phòng... có tổng mức đầu tư tối thiểu 1.456 tỷ đồng (nếu xây cách đây 7 năm) và trên 1.091 tỷ đồng (nếu xây cách đây 5 năm). Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thành lập năm 2009 và hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Tập đoàn Everland có địa chỉ phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp là ông Nguyễn Thúc Cẩn và Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Lê Đình Vinh. Tính đến quý 2/2024, vốn điều lệ của EVG gần 2.659,7 tỷ đồng. Về tình hình kinh doanh của EVG, theo báo cáo tài chính quý 2/2024 doanh thu thuần của công ty đạt 486,2 tỷ đồng, tăng hơn 54% so với cùng kỳ năm trước. Còn lợi nhuận sau thuế ở mức 21,65 tỷ đồng, tăng hơn 1,5 tỷ đồng so với quý 2/2023. Everland đã triển khai dự án tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, một số dự án tiêu biểu như: Tổ hợp Du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn (Quảng Ninh); Tổ hợp Everland Park Hill Golf & Residences (Thanh Hóa); Tổ hợp Du lịch văn hóa di sản Lý Sơn (Quảng Ngãi); Tổ hợp Du lịch, nghỉ dưỡng Crystal Holidays Marina Phú Yên;... Còn Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Trung Yên được thành lập năm 2010, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, có trụ sở tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thanh Hương. Tại thời điểm tháng 9/2015, vốn điều lệ của Trung Yên là 300 tỷ đồng Công ty Cổ phần Trung Yên là chủ đầu tư dự án chung cư Trung Yên Smile Building; Khu phố An Sinh 106 Hoàng Quốc Việt,... Duy Minh