Hai dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh vào 'tầm ngắm' kiểm tra

UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây có quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024, trong đó bổ sung 2 cuộc kiểm tra do Sở Xây dựng thực hiện vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra tỉnh Bắc Ninh năm 2024.

Cụ thể, điều chỉnh bổ sung kiểm tra 2 dự án nhà ở xã hội do Sở Xây dựng Bắc Ninh thực hiện, gồm: Dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Quế Võ - Golden Park do Công ty TNHH Một thành viên Công trình Kim Xương Trí làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở xã hội, siêu thị bán lẻ hàng điện máy và đồ điện gia dụng, tạp hoá tại thị trấn Phố Mới, thị xã Quế Võ do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Kinh Bắc làm chủ đầu tư.