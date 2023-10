Hai công an ở TP.HCM bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ

Trước đó, ngày 15/7, tại quận Gò Vấp (TP.HCM) cũng xảy ra vụ việc công an bị tấn công khi đang ngồi trong trụ sở. Cụ thể, khoảng 11h15, Nguyễn Đức An (SN 1981, ngụ phường 16 quận Gò Vấp) xông vào trụ sở công an phường 15, quận Gò Vấp, dùng kéo đâm cán bộ đang trực ban.

Tại cơ quan công an, An khai do nghe theo tiếng nói trong đầu sai khiến mang kéo đi đâm cán bộ công an. Công an nhận định, nguyên nhân của hành vi trên của là do An bị ảo giác ma tuý.

Lương Ý