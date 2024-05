Hai anh em thất nghiệp 'cơ nhỡ' trên đèo Hải Vân, bị móc sạch tiền

Qua hỏi thăm được biết, anh T. và chị C. là anh em cùng cha khác mẹ (chị C. theo họ mẹ), cùng làm công nhân ở tỉnh Bình Phước, do công ty hết việc dẫn đến thất nghiệp.

Hai anh em xin đi nhờ xe từ Bình Phước để về quê cha ở tỉnh Phú Thọ, nhưng khi tới khu vực đèo Hải Vân (giữa thành phố Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế) thì phải xuống xe.