Hà Nội xuất hiện chiêu lừa đảo mới: 'Con nợ tiền, yêu cầu phụ huynh trả gấp'

Cũng theo bà Hiền, thời gian qua, kẻ xấu đã dùng rất nhiều chiêu trò để lừa đảo phụ huynh, thậm chí đe doạ cả học sinh. Cách đây không lâu, một số phụ huynh của trường cũng đã nhận được điện thoại của người lạ thông báo con bị tai nạn nhập viện cấp cứu, đề nghị chuyển tiền gấp để làm thủ tục mổ.

Hay có kẻ gọi điện, nhắn tin cho học sinh với nhiều lời lẽ đe doạ, gây áp lực vì lý do phụ huynh nợ tiền. Học sinh này tắt máy để học, khi mở ra có đến 300 cuộc gọi nhỡ. "Với trường hợp đó, khi nhận được báo cáo, nhà trường một mặt làm công tác tâm lý cho học sinh ổn định để học tập, mặt khác đã báo cáo công an phường để có hướng dẫn, can thiệp kịp thời", Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên cho biết thêm.

Đầu tháng 3/2023, các địa phương trên cả nước liên tiếp ghi nhận các sự việc người lạ giả danh là bác sĩ, nhân viên y tế gọi điện cho phụ huynh thông báo con bị tai nạn, nhập viện và cần tiền gấp để mổ cấp cứu.