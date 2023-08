Hà Nội xử lý các tổ chức, cá nhân không tuân thủ phòng dịch sốt xuất huyết

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Y tế theo dõi sát, đánh giá tình hình, dự đoán diễn biến dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng... trên địa bàn TP. Tăng cường giám sát dịch tễ các bệnh truyền nhiễm; tổ chức tốt việc khám, phân độ, phân tuyến, thu dung, điều trị bệnh nhân; chỉ đạo các phòng khám tư nhân, các tuyến điều trị tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, theo dõi chuyển tuyến kịp thời, an toàn, hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân nặng, tử vong.Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Trung ương như: Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur và các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế để lấy mẫu, giải trình tự gen phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và kịp thời báo cáo về Bộ Y tế khi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Từ đầu năm đến nay, TP Hà Nội đã phát hiện 3.512 ca sốt xuất huyết. Con số này tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Các bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 440/579 xã, phường, thị trấn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết tuần qua Hà Nội đã ghi nhận thêm 762 ca sốt xuất huyết mới (tăng 121 ca so với tuần trước đó).CDC Hà Nội dự báo tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới do dịch đến sớm hơn so với hằng năm.