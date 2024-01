Hà Nội triển khai xử lý 'không vùng cấm' với xe tự chế chở hàng cồng kềnh

Thượng tá Đinh Trung Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông- Trật tự Công an quận Thanh Xuân cho biết, để thực hiện kế hoạch, trước đó, đơn vị và Công an 11 phường trên địa bàn đã tổ chức điều tra cơ bản để nắm được các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng có sử dụng các loại xe tự chế để vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các cơ sở này dùng loại phương tiện khác đảm bảo an toàn giao thông.

"Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, xem xét tịch thu các phương tiện tự chế gây mất an toàn giao thông", Thượng tá Đinh Trung Dũng cho biết.

Cũng theo Thượng tá Đinh Trung Dũng, sau 2 tuần thực hiện, đến nay Công an quận đã xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Công an TP Hà Nội) cho biết, để thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình địa bàn, Công an quận đã xây dựng Kế hoạch “Kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khổ; xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp lấy danh nghĩa là xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân”. Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân đi lại an toàn, thông suốt.

"Chúng tôi kiên quyết xử lý với phương châm không có vùng cấm, không can thiệp và xử lý với mức cao nhất với các loại xe tự chế để đạt được mục tiêu giảm ùn tắc trên địa bàn, nhất là giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương", Thượng tá Đinh Tuấn Thành nói.