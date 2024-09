Hà Nội sẽ giảm nhiều loại thuế cho người gặp khó khăn do bão số 3

Cục Thuế Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, người nộp thuế về các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế trong trường hợp gặp thiên tai nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân chịu thiệt hại do bão Yagi. Theo đó, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế sẽ được xét giảm thuế thu nhập cá nhân tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Người sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ cũng sẽ được giảm thuế. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất. Bão Yagi đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân, doanh nghiệp ở Hà Nội. Ảnh: Bình Minh Về thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai, nộp thuế thì được xét miễn, giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất; trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau. Người nộp thuế bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng sẽ được miễn tiền phạt do vi phạm hành chính về quản lý thuế. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi thường (nếu có). Miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng. Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai sẽ được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế trong các trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng. Thời gian gia hạn nộp thuế không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.