Hà Nội nóng nhất kể từ đầu mùa, mặt đường xuất hiện ảo ảnh

Clip: Người dân Thủ đô chật vật làm việc dưới trời nắng nóng.



Được ghi nhận là ngày nắng nóng nhất kể từ đầu mùa, nhiệt độ ở Hà Nội hôm nay khoảng 38-39 độ C, thời gian cao điểm oi bức từ 13h đến 16h. Người tham gia giao thông phải chịu những luồng không khí bỏng rát trưa 5/5.



Nhiệt độ ngoài trời đo được tại Mỹ Đình lúc 14h là hơn 50 độ C.