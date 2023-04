Hà Nội: Khách mất xe SH tại quán cà phê, quản lý nói 'phải tự bảo quản'

"Người này nói quán sẽ có trách nhiệm với tôi và mong việc thỏa thuận cần có bên thứ 3 (công an chứng kiến) mới có giá trị", chị Hải kể và cho biết sau đó cùng người quản lý này đến công an làm việc.

Trao đổi với PV VietNamNet qua điện thoại, người quản lý quán tên Đức nói: “Đăng ký kinh doanh của quán có phải trông giữ xe đâu".

Người này còn cho rằng, đấy là xe, là tài sản của khách, chủ xe phải bảo quản. Quán không trông xe, chỉ bán cà phê thôi.

Một lãnh đạo Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) cho biết: “Công an đã nắm được thông tin về vụ việc. Chúng tôi hướng dẫn khách và chủ quán nên có thỏa thuận dân sự bồi thường. Công an phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc tới Công an quận Long Biên để giải quyết theo thẩm quyền”.