Hà Nội: Dân 'không dám tắm, gãi ngày đêm' nơi 10 ngày ngập giữa biển nước

Ngày 24/7, con nước lớn từ sông Bùi tràn qua bờ đê, nhấn chìm nhiều khu vực của xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội), có nơi ngập sâu 2m. Theo thống kê, trên toàn xã có 300/320 hộ dân bị ngập nước. Riêng thôn Nhân Lý ngập nặng nhất, người già, trẻ nhỏ ở đây đã phải đi sơ tán.

Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, hiện vẫn còn 17 thôn xóm đang bị ngập (giảm 2 thôn so với ngày 1/8), số hộ ảnh hưởng là 912 (giảm 340 so với ngày 1/8), số người ngập cần cứu trợ là 5.652 (giảm 398), so với ngày 1/8, số người đang sơ tán là 2.006 (giảm 1.523 số người).

"Nội bất xuất, ngoại bất nhập" là tình cảnh chung của nhiều thôn, xóm bị nước lũ bao vây tại xã Nam Phương Tiến. Nhiều người chật vật bám trụ lại ngôi nhà thân yêu, không nỡ dời đi.

Vừa dọn rác trôi từ dòng nước lũ vào nhà, ông Dân (thôn Nhân Lý) vừa kể về nỗi khổ của người dân nơi đây trong suốt hơn 1 tuần qua.