Sáng 23/12, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo, năm 2022 Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị với 1.673 kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn.

Chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Liên ngành tư pháp TP Hà Nội đã xác định gần 1.500 vụ án điểm/2.162 bị can để điều tra, truy tố, xét xử (đạt 125% chỉ tiêu năm 2022). Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt cao (87,3%). Các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh (đạt 100%); tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 91% - đều vượt chỉ tiêu do Quốc hội và Bộ Công an đề ra.