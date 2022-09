Hà Nội: Bé 4 tuổi vỡ xương sọ, nguy kịch do vặn tay ga xe máy

Chị H mẹ của bé chia sẻ, khoảng 17h30 ngày 29/08/2022, khi chở con bằng xe máy tay ga ở trường mầm non về nhà, chị có cho con ngồi phía trước mình. Trên đường về hai mẹ con chị có ghé vào cửa hàng tạp hoá mua đồ. Khi dừng xe mua đồ do xe máy có tính năng ngắt động cơ tạm thời nên chị H sơ ý không tắt máy.



Lúc này bé D trèo xuống lấy đồ và sau đó trèo lên xe thì đúng lúc chị bỏ tay lái ra để lấy ví trả tiền. Vô tình bé D nắm vào tay ga và vặn mạnh khiến xe máy vọt lên làm cả hai mẹ con cùng ngã văng ra đường.



Sau tai nạn bé D ngất lịm đi khoảng 2 phút và sau khi tỉnh dậy thì được gia đình đưa vào Bệnh viện 198 sơ cứu và sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.



Theo BS CKII Nguyễn Tân Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, thời điểm nhập viện trẻ tỉnh táo không khó thở, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra chụp Xquang phổi chưa thấy bất thường.



Tuy nhiên, khi tiến hành siêu âm ổ bụng cho trẻ thì phát hiện trẻ bị đụng dập nhu mô gan. Sau một khoảng thời gian theo dõi tích cực bệnh nhi nhanh chóng xuất hiện tình trạng suy hô hấp và trào rất nhiều máu tươi qua đường mũi miệng.



Ngay lập tức trẻ được các bác sĩ cấp cứu đặt nội khí quản và tiến hành cho trẻ chụp CT ngực thì thấy hình ảnh đụng dập phổi, chấn thương ngực. Sau đó bệnh nhân được hồi sức và chuyển lên khoa Hồi sức ngoại thở máy, tiếp tục điều trị.



'Trẻ nhập khoa Điều trị tích cực ngoại với chấn thương phổi, gan và vỡ xương sọ. Tại đây, chúng tôi tiếp tục cho trẻ thở máy để đảm bảo chức năng hô hấp chờ đợi phổi hồi phục. Rất may, qua 4 ngày điều trị tích cực trẻ được cai máy thở, tự thở, chức năng phổi được cải thiện nhiều, chấn thương gan chỉ cần điều trị bảo tồn và không cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, về thần kinh thì trẻ có sang chấn về tâm lí cần điều trị và theo dõi thêm' - TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Khoa Điều trị tích cực ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay.

Ảnh một vụ tai nạn trẻ vặn tay ga xe máy. Tiến sĩ Dương cho biết thêm, trong tháng 8/2022, khoa Điều trị tích cực ngoại cũng đã tiếp nhận một số trẻ độ tuổi từ 11-15 tuổi bị nhập viện điều trị do ngã xe đạp và xe đạp điện gây chấn thương gan, chấn thương tuỵ, thậm chí có trường hợp bị đụng dập ruột. Gần đây nhất là trường hợp bé trai 11 tuổi phải cắt đôi gan do bị tai nạn khi đi xe đạp điện. Các bác sĩ cho hay, hiện nay tình trạng phụ huynh để trẻ em ngồi phía trước hoặc đứng trên phần để chân của xe tay ga mà không đeo đai thắt an toàn khi đang điều khiển phương tiện xe gắn máy đang diễn ra khá phổ biến. Thậm chí có người vừa chạy xe vừa giữ trẻ ở trước bằng một tay. Điều này rất nguy hiểm bởi trẻ nhỏ chưa có ý thức bám vào người lớn, nên khi xe chuyển hướng hoặc đi qua các đoạn đường xóc, trẻ khó giữ được thăng bằng, có thể ngã khỏi xe. Ngoài ra, trẻ có thể vặn tay ga làm xe di chuyển mất kiểm soát. Bên cạnh đó, vị trí sau tay lái là vị trí nguy hiểm nhất, chỉ cần phanh gấp là lực quán tính đẩy bé về phía trước, đầu hoặc ngực trẻ có thể đập vào tay lái hoặc trẻ bị văng ra xa. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo: Khi cho trẻ tham gia giao thông, cha mẹ lái xe với tốc độ ổn định vừa phải, mang đai chắc chắn nối với người lái cho những trẻ nhỏ hơn. Đặc biệt, với trẻ nhỏ 1 - 2 tuổi, an toàn nhất là để bé ngồi giữa 2 người lớn. Tuyệt đối không cho trẻ ngồi trước người điều khiển xe máy. Bố mẹ xuống xe máy thì phải tắt máy và cho trẻ xuống xe vì khi trẻ ngồi trên xe có thể xảy ra 2 tình huống đó là xe có thể đổ đè vào người, nếu xe máy đang nổ đứa trẻ vô tình động vào tay ga gây tai nạn. Trẻ chưa đủ tuổi đi xe đạp điện và chưa được đào tạo cách lái xe máy thì không nên đi xe đạp điện, vì xe đạp điện đi với tốc độ tương đối cao và không gây tiếng ồn, khi trẻ đi qua ngã ba ngã tư không kiểm soát được tốc độ nên trẻ có thể tự ngã hoặc gặp tai nạn.