Hà Nội: Bắt giữ kẻ sát hại dã man tài xế xe ôm công nghệ

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 9h30 ngày 17/7, Công an xã Kim Chung, huyện Đông Anh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể nam giới, trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Chung.

Ngày 19/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã bắt giữ thành công Lê Văn Công (33 tuổi, ở huyện Đông Anh) - kẻ máu lạnh đã ra tay sát hại tài xế xe ôm công nghệ trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nghi phạm thời điểm bị công an bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều chất màu nâu đỏ và đôi dép lê. Anh D. tử vong trong tư thế nằm ngửa tại bụi cỏ ven đường, trên người có nhiều vết thương.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi phạm gây án vào ban đêm, thông thạo địa bàn, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP và Công an huyện Đông Anh phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ.