Gọi Tăng Thanh Hà là 'bà mẹ siêu nhân': Chỉ chia sẻ 1 bức ảnh mà dân tình phải khen lấy khen để chuyện dạy con

Nhân dịp nghỉ lễ cuối năm mới đây, gia đình Tăng Thanh Hà có chuyến đi Đà Lạt, vào một con thác sâu, cao 7 tầng trong rừng thông, cách trung tâm thành phố khoảng 30 km.

Trekking và hiking đều là đi bộ đường dài trên núi vì mục đích rèn luyện sức khỏe, giải tỏa tâm trí, khám phá thiên nhiên. Đoạn đường đi gian nan thử thách, con phải tự đi bộ, tự mang balo, vượt suối, ngủ lều, leo dốc,... Đây là những thử thách để con rèn luyện tính tự lập, sự dũng cảm, khả năng xử lý tình huống. Hai bé lớn là Richard và Chloe có thể tự đi, theo sự hướng dẫn của người lớn cùng trang bị bảo hộ. Bé út Mason còn nhỏ nên được mẹ địu khi di chuyển.

Tăng Thanh Hà đăng tải lời nhắn nhủ đến các con: "Hope that as you grow up, you'll continue to find peace and joy in nature, just like the moments we've shared together in these woods" (tạm dịch: Mong rằng khi lớn lên, các con sẽ tiếp tục tìm thấy sự bình yên và niềm vui giữa thiên nhiên, giống như những khoảnh khắc chúng ta cùng chia sẻ trong khu rừng này).

Theo Phụ nữ mới