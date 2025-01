Giữa cuộc họp gia đình bị bố chồng dọa dẫm, con dâu tiết lộ một chuyện khiến ông toát mồ hôi vì bẽ mặt

Không chấp nhận bị bố chồng làm bẽ mặt trước họ hàng, con dâu bất đắc dĩ nói ra sự thật khiến ông toát mồ hôi lo lắng. Tôi và chồng có cuộc sống hạnh phúc, sớm có nhà riêng, hai con đầy đủ trai, gái. Cuộc sống của tôi như mơ khi hai vợ chồng có thu nhập khá, sống hưởng thụ và luôn làm tròn chữ hiếu với gia đình hai bên. Trong đời sống hàng ngày, hai vợ chồng tôi luôn hỗ trợ nhau công việc nhà, chăm sóc các con. Tôi cảm thấy mình may mắn có được người chồng luôn yêu thương vợ con. Điều không may cho tôi đó là có người bố chồng gia trưởng, khó tính. Tuy ở xa nhưng rất hay can thiệp vào cuộc sống của con trai. Bố chồng có ác cảm với con dâu từ trước nên lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị, kiếm cớ đế nạt nộ con dâu. Chưa kể, ông rất hay gọi điện để dạy dỗ con trai, yêu câu phải nghiêm khắc không được chiều chuộng vợ. Mỗi khi nhà chồng có việc, tôi lại cảm thấy khổ sở trước sự khó tính của bố chồng. Ông bắt tôi làm nhiều việc, luôn tỏ rõ biểu cảm khó chịu trước việc làm của con dâu cho dù đó rất nhỏ. Tôi thường xuyên bị ông mắng mỏ, than vãn trước mặt mọi người… Mỗi khi về nhà chồng tôi đều cảm thấy lo sợ, muốn tìm cách trốn tránh mà không được. Cuối tuần vừa rồi, bố chồng tổ chức họp mặt gia đình nhân dịp cuối năm. Mọi chuyện tưởng chừng như năm nào cũng thế, nhưng lần này trước mặt đông đủ họ hàng bố chồng dành nhiều thời gian để phê bình con dâu: "Tôi phê bình và cảnh cáo con dâu, năm qua cũng ít dịp về nhà chồng, nhiều việc tôi nhờ mà chưa làm được. Tôi còn phát hiện ra con dâu mang tiền nhà cho em ruột vay với số tiền lớn. Lúc nào cũng quà cáp, vun vén cho nhà ngoại như thế là không được, nếu còn tái diễn tôi sẽ bắt con trai ly hôn". Bị bố chồng chèn ép, con dâu dũng cảm nói ra sự thật khiến ông bị một phen bẽ mặt. Ảnh minh họa Trước sự vô lý của bố chồng, vốn bị ấm ức bấy lâu nay, tôi đành phải giải thích: "Con xin phép được nói rõ để cả nhà hiểu ạ. Tiền con cho em vay chỉ thời gian ngắn là em con trả đầy đủ, còn biếu thêm vợ chồng con mấy chục triệu. Hàng năm con về nhà ngoại, quà Tết cũng không có gì đáng kể, chưa bằng 1/10 đi Tết nhà nội đâu ạ. Tiền mà hàng tháng bố mẹ chồng nhận được 20 triệu chính là tiền lương của con đấy ạ, con nhờ chồng giữ và chuyển cho bố mẹ. Không tin cứ hỏi chồng con là rõ ạ". Chồng tôi nghe xong biết vợ nói ra sự thật nên cũng xác nhận mọi chuyện. Bố chồng thì toát mồ hôi, lộ rõ sự lúng túng liền phân trần: "Đấy là tôi nhắc nhở thôi, con dâu tốt rồi thì cần tốt hơn nữa, có hiếu hơn nữa với nhà chồng. Làm bố mẹ, lúc nào cũng muốn con của mình phát triển, trưởng thành nên tôi phê bình cũng là để tốt cho con cháu mà thôi. Con dâu càng phải nâng cao ý thức chăm lo chu đáo cho nhà chồng". Cũng may lúc đó bố chồng tôi vì bẽ mặt trước họ hàng nên đã thay đổi thái độ với con dâu. Từ sau hôm đó, bố chồng đã có thái độ bình thường với con dâu, ông không còn gọi điện cho con trai để dò xét, kiếm lỗi của con dâu nữa. Tôi đã đỡ mệt đầu khi họ hàng nhà chồng đã biết rõ hơn về tấm lòng của mình với bố mẹ chồng. Nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy chưa yên tâm, bố chồng có thể tạm thời "tha" cho mình, nhưng sau này nếu có lỗi gì, chắc tôi sẽ sống không yên với ông. Tôi thừa hiểu, bố chồng cũng chỉ vì sợ bị cắt mất khoản chu cấp 20 triệu mỗi tháng mà thay đổi thái độ với con dâu. Cảm thấy càng chiều chuộng, hào phóng với bố mẹ chồng, tôi lại càng bị đối xử lạnh nhạt. Tôi phải làm gì để được bố chồng tôn trọng, không chèn ép? Nhân việc bị bố chồng dọa dẫm trước họ hàng nhà chồng, tôi có nên cắt khoản tiền chu cấp hàng tháng cho bố mẹ chồng? Theo Gia đình và xã hội