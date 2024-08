Giữ thăng bằng lúc hạnh phúc xô nghiêng

Đang dưng trắng tay, mẹ hiểu lắm cảm giác tuyệt vọng này của con. Nhưng con ơi, mong con đừng nghĩ quẩn. Mất người mới là mất tất. Tài sản mất trắng, ai mà không đớn đau, vật vã. Nhưng "còn da lông mọc", mẹ con con còn có ba mẹ, có gia đình nội ngoại, chúng ta đâu đã đến mức rồng rắn ra đường xin ăn! Căn nhà tập thể cũ 30 mét vuông của ba mẹ sẽ chật chội hơn nhiều khi có thêm 3 mẹ con con về ở. Nhưng con à, nhà to nhà nhỏ, giường chật giường rộng gì thì chúng ta cũng chỉ mưu cầu một giấc ngủ bình an. Con còn có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định mỗi tháng, có thể các cháu mẹ rồi đây không được dư dả về vật chất như trước nhưng chúng sẽ vẫn được ăn mặc đầy đủ, được đến trường cùng chúng bạn. Chỉ có điều, rồi con sẽ phải học cách co kéo kinh tế, quản lý đồng tiền thật căn cơ để dần dần cùng chồng khôi phục kinh tế gia đình.

Dẫu lòng con đang ngổn ngang trăm mối nhưng đừng hận thù hay chì chiết chồng con lúc này, con nhé! Mọi lời cay nghiệt, đổ lỗi cho nhau chẳng giải quyết được gì mà chỉ tổ "thêm dầu vào lửa". Cảm giác của con lúc này là đớn đau, oán giận chồng con. Nhưng mẹ tin, người giày vò ân hận, người tan nát tâm can, người cay đắng nhất lúc này chính là chồng con. Nó là người đàng hoàng, tử tế, yêu vợ thương con, chỉ vì tin bạn, ham giàu mà thành ra nông nỗi này, phút chốc rơi vào cảnh cùng đường. Xét cho cùng, chồng con là nạn nhân, nó cũng đáng thương và cần được động viên, an ủi. Các cụ có câu "anh hùng lúc đã sa cơ cũng hèn", nên con đừng đẩy chồng con vào con đường tối tăm thêm, con nhé!