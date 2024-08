Giới trẻ chậm kết hôn, ngại sinh con vì giá nhà 'leo thang'

Không chỉ tại Việt Nam, xu hướng kết hôn muộn hoặc độc thân cũng đang không ngừng gia tăng, nhất là tại các quốc gia đang phát triển. Bên cạnh đó, lựa chọn lối sống DINK (Double Income, No Kids - Hai thu nhập, không con cái) cũng đang ngày càng trở nên phổ biến ở châu Á thời gian gần đây. Bởi bên cạnh các nguyên nhân chủ quan như mong muốn sống tự do, không ràng buộc,... thì với ngân sách eo hẹp, các cặp vợ chồng này cảm thấy họ chỉ có thể trang trải được một trong hai khoản: hoặc mua nhà, hoặc đẻ con. Theo tính toán của realtor.com, mua nhà sẽ chỉ tốn thêm khoảng 50% mỗi tháng so với việc nuôi con.

Giá nhà ngày càng tăng cao đã tạo ra những rào cản lớn cho giới trẻ trong việc sở hữu nhà riêng, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Hiện nay, giá bất động sản thường gấp từ 24 đến 30 lần thu nhập hàng năm của người dân. Ví dụ, một căn hộ tại TP HCM có giá trung bình từ 2,8 đến 4,5 tỷ đồng trong khi thu nhập trung bình của một hộ gia đình chỉ khoảng 20 -30 triệu đồng/tháng, khiến việc mua nhà gần như là điều rất khó với nhiều người trẻ .

Để sở hữu nhà, người trẻ thường phải có khoản tiết kiệm tối thiểu 30% giá trị căn nhà và thu nhập hàng tháng không được vượt quá 50% dùng cho việc trả nợ . Tuy nhiên, với mức thu nhập phổ biến từ 20 - 30 triệu đồng/tháng, việc tích lũy vốn là một thách thức lớn khi giá chung cư gia tăng liên tục.

Theo thống kê, nửa đầu năm 2024, loại hình căn hộ thương mại bình dân đã hoàn toàn vắng bóng tại Hà Nội và TP HCM. Hơn 80% nguồn cung căn hộ mở bán tại Hà Nội và TP HCM thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang có giá hơn 50 triệu/m2.