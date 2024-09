Giới tài xế nói gì về việc Gojek tuyên bố rút khỏi Việt Nam?

Ông Phúc thông tin: "Mấy ngày nay, hãng không còn ưu đãi gì cho khách hàng lẫn tài xế. Nửa tháng qua, lượng khách đặt xe qua app Gojek xuống rất thấp. Bình thường từ 5 giờ đến 8 giờ 30, tôi chạy được 3 - 4 cuốc xe thì 2 tuần qua chỉ được 1 - 2 cuốc, thu nhập giảm đáng kể".

Theo anh Phạm Ngân Giang (quê Cà Mau; chạy xe cho Gojek ở TP HCM từ năm 2019), giữa hãng và tài xế hiện không xảy ra vấn đề gì về tiền bạc. Thu nhập từ các cuốc xe đều được hãng trả vào ví điện tử của tài xế.

"Ứng dụng này đi xuống lâu rồi, từ năm ngoái, do có thời gian Gojek nâng giá khi trời mưa, trời nắng nóng - giống như Grab; trong khi Be không nâng giá nên khách chuyển sang Be rất nhiều. Gần đây, dù Gojek không nâng giá nhưng khách cũng không quay lại" - tài xế này đoán.