Giáo viên tố thượng tá công an ký văn bản quy chụp

Ngày 25/7, một nguồn tin cho biết, Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản thông báo kết luận nội dung tố cáo của ông N.Đ.T. (giáo viên trường THPT Chu Văn An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đối với Thượng tá N.Đ.H. (Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đắk Lắk).

Giáo viên trường THPT Chu Văn An đã làm đơn tố nội dung văn bản của Phòng PA03 có tính quy chụp (Ảnh: Trương Nguyễn).