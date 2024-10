Giai đoạn 2 vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu Phó phòng Vận tải hàng không đã nộp lại 14,5 tỷ

Trong số 17 bị can bị truy tố, Vũ Hồng Quang (nguyên Phó Phòng vận tải Hàng không, Cục hàng không Việt Nam, Bộ GTVT) được cáo trạng xác định là đã nộp số tiền khắc phục hậu quả lớn nhất với 14,5 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2. Các bị can gồm nhiều cựu lãnh đạo bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ; đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm”. Các bị can trong vụ án gồm: Trần Tùng (SN 1978, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên); Trần Thị Quyên (SN 1986, Giám đốc Công ty Sen vàng Đất Việt); Lê Thị Phượng (SN 1969, nguyên Chuyên viên Phòng khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương); Nguyễn Văn Văn (SN 1965, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam); Lê Ngọc Tường (SN 1979, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Mạnh Trường (SN 1980, nguyên Chuyên viên Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) và một số bị can khác. Các bị can trong vụ án: Vũ Hồng Quang (trái, nguyên Phó Phòng vận tải Hàng không, Cục hàng không Việt Nam, Bộ GTVT); Trần Tùng (nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên). Về mặt khắc phục hậu quả, cáo trạng thể hiện đến thời điểm này, bị can Vũ Hồng Quang (nguyên Phó Phòng vận tải Hàng không, Cục hàng không Việt Nam, Bộ GTVT) được xác định là người đã nộp khắc phục nhiều nhất trong vụ án. Tổng cộng, Vũ Hồng Quang đã nộp 14,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án. Cáo trạng thể hiện, tháng 9/2020, Vũ Hồng Quang đã liên hệ, trao đổi nhờ Phạm Trung Kiên (cựu cán bộ Bộ Y tế, bị can giai đoạn 1 của vụ án) giúp để có văn bản chấp thuận của Ban Chỉ đạo cho công dân được về nước trên các chuyến bay đơn lẻ. Kiên đồng ý và thoả thuận với chi phí 10 triệu đồng/công dân. Vũ Hồng Quang thoả thuận về đưa hối lộ cho Phạm Trung Kiên với mức phí 10 triệu đồng/công dân, để có được văn bản chấp thuận cho công dân về nước. Tổng cộng, Quang đã đưa hối lộ số tiền 7,4 tỷ đồng cho Kiên để có được văn bản chấp thuận cho 624 công dân về nước. Cáo trạng xác định, bản thân Quang hưởng lợi bất chính 19,9 tỷ đồng trong vụ án này. Theo cáo trạng, khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của một số bộ, ngành và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly. Lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước và chức vụ quyền hạn được giao, một số cá nhân tại UBND các tỉnh, thành phố đã thoả thuận đưa/nhận hối lộ, làm trái công vụ để tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp đưa công dân về nước cách ly y tế tại các địa phương; trực tiếp hoặc qua trung gian móc nối, thoả thuận với cán bộ thuộc Bộ Y tế đưa hối lộ/nhận hối lộ với số tiền lớn để có văn bản chấp thuận, xét duyệt cho công dân về trên các chuyến bay.