Giải cứu cháu bé 4 tuổi tại Đồng Nai bị khống chế dọa đốt

Khi đến nơi Phương gặp cháu A.T (4 tuổi, con của anh T.) đang ở nhà một mình nên khống chế cháu A.T rồi đổ xăng lên người và nền nhà, đe dọa châm lửa nếu anh T. không trả nợ.

Nhận được tin báo, Công an phường Trảng Dài xuống hiện trường thuyết phục nhưng không thành công. Trước diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng một số lãnh đạo đơn vị trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến vận động, thuyết phục Phương.