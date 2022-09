Giấc mơ ẩn sau những cái tên nổi tiếng như Diễm Hương, Diễm My

Vũ Phạm Diễm My được biết đến với nghệ danh Diễm My 9X để phân biệt với nữ diễn viên gạo cội Diễm My – Nữ hoàng ảnh lịch đình đám một thời. Trong một cuộc phỏng vấn, Diễm My 9X từng kể lại, sở dĩ cô có tên trùng với “nữ hoàng ảnh lịch” vì mẹ cô rất hâm mộ bà.

Diễm My là nữ hoàng ảnh lịch những năm 1990. Ảnh: NVCC

Diễm My 9X. Ảnh: FBNV

Vũ Phạm Diễm My sinh năm 1990, đúng vào giai đoạn rực rỡ nhất của phim điện ảnh thị trường, trong đó “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My tỏa sáng với vẻ đẹp lai hiếm có. Diễm My “nữ hoàng ảnh lịch” nổi tiếng sau vai diễn trong phim “Dòng sông hoa trắng” và trở thành cái tên nổi bật của dàn sao. Khác với ngôi sao Diễm Hương sớm lui về ở ẩn, “Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My vẫn tham gia diễn xuất cho đến tận bây giờ. Bà vẫn có vẻ đẹp riêng và có nhiều vai diễn nổi bật.