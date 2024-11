Giá xăng dầu hôm nay (24-11): Tuần bật tăng hơn 5%

Giá xăng dầu thế giới tuần này bật tăng hơn 5%, lấy lại được gần hết những “mất mát” từ đầu tháng. Giá dầu thế giới Tuần này, sự tái xuất mạnh mẽ của rủi ro địa chính trị đã hỗ trợ giá dầu quay đầu bật tăng mạnh. Ngay phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu đã “bỏ túi” hơn 2 USD khi thị trường tiếp nhận thông tin sản xuất dầu thô tại mỏ dầu Johan Sverdrup của Na Uy bị tạm dừng do mất điện và lo ngại xung đột Nga-Ukraine leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Giá dầu liên tục đảo chiều trong những tuần qua. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu tiếp tục leo dốc ở phiên giao dịch thứ 2. Giao dịch mỏng trong phiên này là bởi các nhà đầu tư thận trọng trước dấu hiệu leo thang căng thẳng Nga - Ukraine và sự cân bằng giữa yếu tố hỗ trợ giá (sản lượng tại mỏ dầu lớn nhất Kazakhstan giảm xấp xỉ 30% do sửa chữa, khả năng Trung Quốc tăng lượng nhập khẩu dầu trong tháng 11) và yếu tố hạn chế giá (đồng USD tăng mạnh, một phần sản lượng tại mỏ Johan Sverdrup đã được khôi phục). Tồn kho xăng dầu của Mỹ tăng khiến giá dầu mất đà, quay đầu lao dốc khoảng 50 cent ở phiên giao dịch thứ 3. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 15-11, tồn kho xăng của Mỹ tăng 2,1 triệu thùng, tồn kho dầu tăng 500.000 thùng. Xung đột Nga -Ukraine gia tăng nhanh chóng khiến thị trường lo lắng thiếu hụt nguồn cung. Điều này đã giúp giá dầu lấy lại sắc xanh. Trong phiên giao dịch thứ 4, giá dầu tăng gần 2% sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm vào một cơ sở quân sự của Ukraine, đồng thời cảnh báo phương Tây về khả năng Moscow tấn công các cơ sở quân sự của bất kỳ quốc gia nào có vũ khí chống lại Nga. Động thái mới này của Nga nhằm đáp trả 2 lần Ukraine bắn tên lửa ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Tồn kho xăng, dầu của Mỹ tăng là một trong những yếu tố hạn chế đà tăng của giá dầu tuần này. Ảnh minh họa: Future Bridge Tiếp đà, giá dầu tăng tốc thêm khoảng 1% ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Với 4 phiên tăng, 1 phiên giảm, giá dầu tuần này đã đánh dấu tuần tăng mạnh: Dầu Brent tăng xấp xỉ 6% lên mức 75,17 USD/thùng, dầu WTI tăng hơn 6% lên mức 71,24 USD/thùng. Cả 2 mặt hàng dầu chuẩn đều đạt mức cao nhất trong 2 tuần qua. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.343 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.528 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.509 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.921 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.014 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 21-11. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước “lao dốc” nhưng phục hồi nhẹ trong tuần này, nên giá xăng dầu trong nước cũng kéo dài đà giảm với mức giảm nhẹ. Giá xăng E5 RON 92 giảm nhiều nhất, 109 đồng/lít. Xăng RON 95-III giảm 79 đồng/lít, dầu diesel giảm 64 đồng/lít, dầu hỏa giảm 67 đồng/lít. Duy chỉ có dầu mazut tăng 5 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG