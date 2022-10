Giá USD thị trường tự do vượt 25.000 đồng

Hôm nay (20/10), giá USD trên thị trường tự do được giao dịch quanh mức 24.900 - 25.100 đồng đồng (mua vào - bán ra). Như vậy, giá USD tự do vào hôm nay tăng 300 đồng ở chiều mua vào và tăng tới 380 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Đây là mức giá giao dịch cao nhất của USD trên thị trường tự do. Mỗi USD trên thị trường tự do hiện đắt thêm 1.500 đồng, tương đương mức tăng 6,6% so với đầu năm.