Giá thịt lợn 'nhảy múa', người tiêu dùng lao đao

Ở các siêu thị, giá thịt lợn cao hơn giá ngoài thị trường do sử dụng nguồn hàng có nguồn gốc và phải đạt các tiêu chí khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, theo đại diện chuỗi siêu thị MM Mega Market, hiện nay mức giá cũng đã tăng hơn 20% do từ tháng trước, giá lợn hơi đầu vào đã tăng 27%.

Đối với nhập khẩu, do nguồn cung trong nước hạn chế, nhập khẩu thịt lợn đang tăng trở lại. Theo Tổng cục Hải quan, tháng 5/2024, Việt Nam nhập khẩu 76,12 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, với trị giá 139,96 triệu USD, tăng 32,1% về lượng và tăng 28,6% về trị giá so với tháng 5/2023. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu 304,85 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 596,93 triệu USD, tăng 29% về lượng và tăng 25,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, người tiêu dùng nhìn chung không ưa chuộng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu cho bữa ăn hàng ngày mà loại thịt này thường được sử dụng cho các quán ăn, bếp ăn tập thể.