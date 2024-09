Giá thịt lợn lập đỉnh cao mới, chen chân mua thịt trâu chọi Đồ Sơn

Nhiều bà nội trợ đang rất lo lắng khi giá thịt lợn tại miền Bắc lập đỉnh cao mới; du khách sẵn sàng chi tiền triệu để mua thịt trâu chọi lấy may. Giá thịt lợn lập đỉnh cao mới Nhiều trang trại nuôi lợn ở miền Bắc thiệt hại nặng sau bão lũ, thậm chí bị xoá sổ khiến nguồn cung thịt lợn khan hiếm. Giá thịt lợn hơi theo đó tăng mạnh, lập đỉnh cao mới. Ông Toản - chủ một trang trại nuôi lợn ở Khoái Châu (Hưng Yên) - chia sẻ, có những hộ chăn nuôi tại địa phương đã xuất bán lợn hơi với giá 70.000-71.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Ghi nhận tại các tỉnh, thành ở miền Bắc, lợn hơi ngày 20/9 được thu mua với giá 68.000-70.000 đồng/kg - cao nhất cả nước, trong khi miền Trung và miền Nam mức giá phổ biến từ 63.000-65.000 đồng/kg. Gạo ST25 tăng giá bất thường Gần đây, giới kinh doanh gạo đặc sản sốt ruột vì giá gạo ST25 từ nhà cung cấp báo tăng giá liên tục. Theo Báo Người Lao Động, riêng thương hiệu "Gạo Ông Cua" của cha đẻ giống lúa nổi tiếng này - ông Hồ Quang Cua - đã 2 lần tăng giá. Lần đầu vào ngày 1/9 với mức tăng 2.000 đồng/kg và lần 2, áp dụng từ ngày 17/9 với mức tăng 1.500 đồng/kg. Do giá gạo ST25 tăng quá mạnh, một số đơn vị bán lẻ đang phải tạm ngưng kinh doanh mặt hàng này, chờ giá ổn định. Vì thiếu hụt nguồn cung nên giá lúa ST25 tăng mạnh, lên 10.000-12.000 đồng/kg, tăng 2.000-3.000 đồng/kg kéo theo giá gạo tăng khoảng 5.000 đồng/kg. Khách chen chân mua thịt trâu chọi Đồ Sơn lấy may, giá rẻ hơn mọi năm Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2024 có tổng cộng 15 kháp đấu vô cùng kịch tính, thu hút đông đảo khán giả, du khách đến xem. Đến với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, bên cạnh sự phấn khích khi được tận mắt chứng kiến những đòn đánh hiểm hóc của các “ông trâu”, người dân, du khách còn rất hào hứng, sẵn sàng chi tiền triệu để mua thịt trâu chọi lấy may. Thịt trâu chọi Đồ Sơn được bán với giá dao động trên dưới 2 triệu đồng/kg, khách chen chân mua hy vọng được may mắn. So với các năm trước, giá thịt trâu chọi năm nay rẻ hơn. Nhót xanh giá đắt đỏ vẫn hút khách Nhót xanh từ loại quả quê nay thành mặt hàng có giá siêu đắt đỏ tại chợ Hà Nội. Ảnh: NVCC “Trước kia nhót chín đỏ mọng giá còn rẻ như bèo, nhót xanh thì cho không ai lấy. Nay loại quả xanh non này thành món ăn hot trend, giá siêu đắt 430.000 đồng/kg”, chị Lê Kiều Vân vừa ngồi chốt đơn khách đặt vừa nói. Với mức giá này, theo chị Vân nhót xanh vượt qua giá của tất cả trái cây nội địa, thành hàng đắt đỏ nhất chợ. Thậm chí, còn đắt hơn nhiều các loại trái cây nhập khẩu từ Mỹ, Úc, Thái Lan... bán trên thị trường Việt hiện nay. Trên “chợ mạng” hiện nay, nhót xanh được rao bán với giá từ 300.000-430.000 đồng/kg. Các đầu mối chỉ giao hàng khi khách mua 1 set 3 lạng trở lên. Còn với nhót dầm muối ớt có giá từ 65.000-70.000 đồng/set; nhót xanh chẩm chéo giá từ 90.000-120.000 đồng/set. Laptop giảm giá hàng chục triệu đồng Từ nay cho đến hết tháng 10 là thời điểm tân sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong cả nước làm thủ tục nhập học để bắt đầu năm học mới. Nắm bắt được nhu cầu mua sắm trang thiết bị của tân sinh viên, theo Người Đưa Tin, hàng loạt siêu thị điện máy đã triển khai chương trình giảm giá, khuyến mại nhằm thu hút khách hàng, đặc biệt là mặt hàng máy tính xách tay. Một số sản phẩm máy tính xách tay giảm cả chục triệu đồng trong thời gian này. Không chỉ giảm giá lên đến 55%, nhiều siêu thị điện máy còn triển khai thêm chương trình khuyến mại “đổi điểm thi lấy tiền” dành cho tân sinh viên nhằm thu hút khách hàng. Bánh trung thu đại hạ giá vẫn ế Tết Trung thu năm nay sức mua không cao, hàng ế ẩm. Báo Tiền Phong cho hay, sau Rằm tháng 8, nhiều quầy bánh trung tại Hà Nội phải giảm giá mạnh tay để kích cầu, giảm tồn kho. Nhiều thương hiệu phải hạ giá tới 30-50%, thậm chí có nơi giảm đến kịch sàn mua 1 tặng 1 để đẩy hàng tồn kho. Dù được bày bán sớm và tung ra nhiều ưu đãi nhưng số lượng bánh tồn kho khiến nhiều người kinh doanh buồn rầu. Mặc dù giá giảm "kịch sàn" còn 2/3 giá thành trước Tết Trung thu nhưng không nhiều người dân mặn mà. Mua vé máy bay Tết sớm vẫn khó có vé rẻ Vé máy bay Tết Ất Tỵ được Vietnam Airlines, Vietjet mở bán sớm. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ cho hay, nhiều hành khách vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vé rẻ, chưa kể còn tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt trên các đường bay tỉnh và vào những ngày cao điểm. Theo khảo sát, vé máy bay Tết sớm của các hãng trên các chặng bay đang neo ở mức khá cao. Đơn cử ở chặng bay TP.HCM - Hà Nội ngày 25/1/2025 (tức 26 tháng Chạp), Vietnam Airlines đang bán mức giá 3,7 triệu đồng/vé/chặng hạng phổ thông và 9,8 triệu đồng hạng thương gia (đã bao gồm thuế phí). Một trong những lý do chính khiến giá vé Tết 2025 tăng cao là do tình trạng thiếu hụt máy bay.