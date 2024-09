Giá tăng dựng đứng, doanh nghiệp Việt bán ‘vàng đen’ ôm về 900 triệu USD

Trong ngày đầu tiên của tháng 9, giá hạt tiêu tiếp đà tăng, lên 144.000-146.000 đồng/kg ở tuỳ địa phương. Mức giá này còn cách khá xa so với thời điểm đạt đỉnh lịch sử 180.000 đồng/kg vào tháng 6 vừa qua, song vẫn cao hơn khoảng 80% so với đầu năm nay và gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá hạt tiêu đen Việt Nam ở mức 6.100 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l có giá 6.500 USD/tấn; giá hạt tiêu trắng ở mức 8.800 USD/tấn.

Báo cáo mới nhất của Bộ NN-PTNT cho thấy, giá xuất khẩu trung bình hạt tiêu - loại hạt được ví như “vàng đen” của Việt Nam trong 8 tháng năm nay ước đạt 4.810 USD/tấn, tăng mạnh 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, đà tăng giá của mặt hàng “vàng đen” được duy trì suốt từ năm 2023 đến nay. Đặc biệt, trong năm nay chứng kiến đà tăng dựng đứng của giá hạt tiêu xuất khẩu, từ 4.000 USD/tấn hồi tháng 1 đã tăng vọt lên mức 5.954 USD/tấn vào tháng 8 (tính giá trung bình).