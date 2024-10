Giá sầu riêng tăng trở lại

Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng cho biết dù giá sầu riêng tăng nhưng không phải nông dân nào cũng bán được giá cao Các vựa thu mua sầu riêng xuất khẩu tại Tây Nguyên ngày 4-10 thông báo giá sầu riêng Dona (Monthong) loại A ở mức 100.000 - 105.000 đồng/kg, loại B là 80.000 - 85.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với cuối tháng 9-2024.

Sầu riêng được bán tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM) Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, lý giải nguyên nhân tăng giá là do sầu riêng Tây Nguyên đang vào cuối mùa, nguồn cung sụt giảm. "Khoảng cuối tháng 10, vụ sầu riêng ở Tây Nguyên sẽ kết thúc, sau đó thị trường sẽ tiêu thụ hàng trái vụ ở các tỉnh ĐBSCL khiến giá sẽ duy trì ở mức cao" - ông Mười cho hay. Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng cho biết dù giá sầu riêng tăng nhưng không phải nông dân nào cũng bán được giá cao do trời mưa, sầu riêng bị ngậm nước, không đạt về độ khô, độ ngọt nên chỉ được xếp vào hạng C, D, thậm chí là hàng dạt với giá dưới 50.000 đồng/kg. Loại hàng này chỉ có thể xay nhuyễn và đưa vào chế biến các mặt hàng có giá trị thấp.