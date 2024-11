Giá kim loại đồng loạt giảm, giá ngô tăng

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sau hai phiên khởi sắc đầu tuần, lực bán đã nhanh chóng quay lại và chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày giao dịch hôm qua (6-11). Đáng chú ý, nhóm kim loại chìm trong sắc đỏ khi có tới 8/10 mặt hàng đồng loạt giảm giá, trong đó mặt hàng đồng COMEX và bạc lao dốc lần lượt hơn 5% và 4,4%. Diễn biến ngược chiều với xu hướng chung của toàn thị trường là nhóm nông sản, nổi bật giá ngô tiếp tục tăng phiên thứ 4 liên tiếp nhờ nhu cầu sản xuất ethanol tích cực. Nhóm kim loại chìm trong sắc đỏ khi có tới 8/10 mặt hàng đồng loạt giảm giá. Ảnh minh họa: thanhnien.vn

Kết thúc ngày giao dịch 5-11, lực bán nhanh chóng quay lại thị trường kim loại sau phiên khởi sắc trước đó. Đối với kim loại quý, giá bạc và giá bạch kim đều lao dốc mạnh về mức thấp nhất trong ba tuần do sự chèn ép của đồng đô la Mỹ. Trong đó, giá bạc giảm 4,41% về mức 31,33 USD/ounce, đánh dấu phiên giảm theo ngày lớn nhất trong vòng một tháng. Giá bạch kim cũng giảm 1,38% về 992,8 USD/ounce. Tương tự, đối với kim loại cơ bản, phần lớn các mặt hàng đều giảm giá do sức ép đến từ sự mạnh lên của đồng bạc xanh, nhất là giá đồng, mặt hàng nhạy cảm với các biến động vĩ mô. Đóng cửa, giá đồng COMEX giảm hơn 5% về 9.360 USD/tấn. Đây cũng là phiên ghi nhận mức giảm theo ngày lớn nhất của giá đồng kể từ tháng 7-2022. Theo MXV, khép lại phiên giao dịch hôm qua, giá ngô hợp đồng kỳ hạn tháng 12 đã tăng gần 2%, ghi nhận phiên thứ 4 liên tiếp tăng giá. Thị trường được hỗ trợ trong bối cảnh nhu cầu tích cực đối với ngô được ghi nhận trong báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA). Trong khi đó, giá đậu tương đã thay đổi không đáng đáng kể với mức tăng nhẹ vào hôm qua, ghi nhận phiên thứ 3 liên tiếp tăng giá. Thị trường đã phục hồi trở lại sau khi lao dốc vì kết quả bầu cử Mỹ, nhờ triển vọng nhu cầu vẫn tương đối tích cực. Trên thị trường nội địa, tại cảng Vũng Tàu, giá chào khô đậu tương kỳ hạn giao tháng 12-2024 dao động trong mức 10.500 - 10.600 đồng/kg. Trong khi đó, đối với kỳ hạn giao hàng tháng 1 năm sau, khô đậu tương Nam Mỹ được chào bán quanh mức giá 10.400 - 10.550 đồng/kg. Tại cảng Cái Lân, giá chào bán ghi nhận cao hơn 100 - 150 đồng/kg so với cảng Vũng Tàu. NGỌC ANH