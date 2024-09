Giá hồ tiêu hôm nay (29-9): Tăng nóng

Dự báo giá hồ tiêu ngày 29-9 tăng nóng trở lại. Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), lượng hạt hồ tiêu trong dân gần như không còn, chỉ còn ở trong các đại lý và kho của doanh nghiệp. Tồn kho vụ 2023 chuyển sang cộng với lượng nhập khẩu năm 2024 vào khoảng 40.000 - 45.000 tấn (kể cả nhập khẩu tiểu ngạch), cho thấy nguồn hàng xuất khẩu cho tới cuối năm sẽ thấp hơn mọi năm và cho đến tháng 3-2025 khi vụ mùa 2025 dự kiến sẽ thu hoạch. Theo dự báo của các chuyên gia, giá hồ tiêu trong nước nhiều khả năng sẽ tăng nóng trở lại bởi nhiều nguyên nhân. Mặc dù số lượng giao dịch hiện tại không nhiều, nhưng dự kiến sẽ tăng vào những tháng cuối năm để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán, điều này sẽ giúp giá hồ tiêu Việt Nam tăng giá. Ảnh minh họa / Vietnam+ Tại thị trường trong nước, giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trọng điểm giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua và giao dịch quanh mốc 146.000 -148.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Bình Phước là 148.000 đồng/kg. Theo đó, giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 147.000 đồng/kg giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 147.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay ở mức 146.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu ở mức 147.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức đạt 6.942 USD/tấn, tăng 0,22%, giá hồ tiêu trắng Muntok ở mức 9.430 USD/tấn, tăng 0,22%. Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 6.750 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.800 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này đạt 11.200 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức 6.800 USD/tấn với loại 500g/l; loại 550g/l ở mức 7.100 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn... Báo cáo mới nhất của Nedspice nhận định, xuất khẩu quý IV năm nay sẽ phụ thuộc vào việc giải phóng lượng hàng tồn kho chuyển tiếp nhiều năm qua do các nhà đầu cơ dự trữ, và lượng hồ tiêu nhập khẩu bổ sung. Tại Brazil, vụ thu hoạch chính đã bắt đầu ở Para và Espírito Santo. Xuất khẩu trong tháng 7 và tháng 8 của quốc gia này đã giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, do thời kỳ thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 6 ở Espírito Santo bị ảnh hưởng nặng nề bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt đầu năm 2024. Vụ thu hoạch cà phê sắp tới tại Việt Nam khiến các thương lái phải thanh lý tồn kho hạt hồ tiêu để kinh doanh cà phê. VIỆT CHUNG