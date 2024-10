Giá điện tăng 4,8%, hộ dùng điện nào phải trả thêm tiền nhiều nhất?

Sau khi giá điện tăng 4,8%, khách hàng sử dụng điện sinh hoạt từ 400 kWh trở lên có mức tăng tiền điện khoảng 62.150 đồng/hộ/tháng Ngày 11-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) họp báo thông tin về điều chỉnh giá bán lẻ điện từ hôm nay.

Tác động của việc tăng giá điện tới hộ sinh hoạt Theo đó, từ ngày 11-10, EVN điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 2.103,1159 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT). Như vậy, mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,8% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Trước câu hỏi mức tăng giá điện 4,8% có ảnh hưởng tới đời sống nhân dân thế nào, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc EVN, cho biết với tổng số khách hàng sinh hoạt sử dụng điện từ 200 kWh/tháng trở xuống là 17,41 triệu hộ, tương ứng với 61,35% tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt. Theo tính toán, tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ từ 200 kWh/tháng trở xuống là 13.800 đồng/hộ. Giá bán lẻ điện được điều chỉnh từ năm 2009 đến nay "Như vậy, mức tác động đến khách hàng sinh hoạt phổ biến (tiêu thụ dưới 200 kWh/tháng) ở mức vừa phải, trong khi các nhóm khách hàng có mức tiêu thụ điện cao hơn sẽ chịu mức tăng đáng kể hơn" - ông Nam cho biết. Đối với khách hàng sử dụng điện từ 301- 400 kWh (chiếm khoảng 8,87% khách hàng sử dụng điện), mức tăng tiền điện khoảng 47.050 đồng/hộ/tháng. Đối với khách hàng sử dụng điện từ 400 kWh trở lên (chiếm khoảng 11,28% khách hàng sử dụng điện), mức tăng tiền điện khoảng 62.150 đồng/hộ/tháng Cùng với đó, đơn vị kinh doanh dịch vụ có khoảng 547 ngàn khách hàng, trung bình mỗi tháng trả 5,17 triệu đồng tiền điện. Sau điều chỉnh, mỗi tháng sẽ trả thêm khoảng 247 ngàn đồng. Đơn vị sản xuất có 1,921 triệu hộ, trung bình mỗi tháng trả 10,38 triệu đồng. Sau điều chỉnh, tiền điện tăng thêm 499 ngàn đồng/tháng. Đơn vị hành chính sự nghiệp khoảng 691 ngàn khách hàng hành chính sự nghiệp, trung bình mỗi tháng trả 1,93 triệu đồng. Sau điều chỉnh, tăng thêm 91 ngàn đồng/tháng. Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, các hộ được hỗ trợ tiền điện hàng tháng tương đương với lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ/tháng. Đối với các hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng, mức hỗ trợ cũng tương đương với số lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ/tháng. Mức hỗ trợ hộ nghèo hộ chính sách là 59.500 đồng/hộ/tháng. Nếu áp dụng theo giá mới thì mỗi hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện là khoảng 62.500 đồng/hộ/tháng. Đáng chú ý, EVN cho rằng mức tăng giá điện 4,8% sẽ tác động tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của năm 2024 là 0,04%. "Mức tăng này được cân đối để đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội" - ông Nam cho biết. Tuy nhiên, đại diện EVN không tiết lộ số doanh thu tăng thêm của EVN sau lần điều chỉnh giá điện 4,8% này. Theo ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, việc tăng giá điện là đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo cung ứng điện trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Sang năm 2025, Bộ Công Thương nhận định tình hình phụ tải tiếp tục tăng cao do diễn biến thời tiết bất thường, theo đó Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị nhiên liệu, sự sẵn sàng huy động nguồn điện, triển khai phương án vận hành linh hoạt để đảm bảo cung ứng điện 2025.