Giá chung cư Hà Nội tăng 11 quý liên tiếp

OneHousing cho biết, giá bán trung bình căn hộ sơ cấp toàn thị trường Hà Nội tăng 11 quý liên tiếp, từ 40 triệu đồng/m2 đầu năm 2022 lên khoảng 72 triệu đồng/m2 vào quý 3/2024. Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2024, Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing cho biết, tổng lượng giao dịch căn hộ cao tầng thị trường Hà Nội (bao gồm cả giao dịch mới và chuyển nhượng) đạt khoảng 17.600 căn. Theo OneHousing, khu Tây vẫn giữ thị phần và số lượng bán cao hơn khu Đông ở cả hai mảng sơ cấp và chuyển nhượng, nhưng tốc độ tăng trưởng giao dịch của khu Đông lại cho thấy sự vượt trội hơn hẳn. Cụ thể, giao dịch sơ cấp cao tầng tại khu Đông trong quý 3/2024 đạt 3.100 căn, trong khi số lượng giao dịch tại khu Tây là 4.900 căn. Đối với thị trường thứ cấp quý 3/2024 phân mảnh hơn khi khu Đông và khu Tây đạt 6.900 giao dịch, chiếm 73% thị phần chung của cả thị trường, các khu vực khác đóng góp 2.500 giao dịch, chiếm 27% thị phần. Lượng giao dịch thứ cấp ở cả khu Đông và khu Tây đều đang thấp hơn giao dịch sơ cấp. Về nguồn cung, thị trường chung cư sơ cấp quý 3/2024 tiếp tục tăng trưởng, nguồn cung căn hộ mở mới đạt gần 8.700 căn, tăng 2% theo quý và tăng 208% theo năm do nhiều phân khu và dự án mới ra hàng tại khu Tây và khu Đông. OneHousing cho biết, giá bán trung bình căn hộ sơ cấp toàn thị trường Hà Nội đã tăng đáng kể, từ 40 triệu đồng/m2 đầu năm 2022 lên khoảng 72 triệu đồng/m2 vào quý 3/2024 (11 quý – PV). Trong đó, giá trung bình các dự án mở bán mới trong quý này đạt mốc khoảng 72 triệu đồng/m2 (chưa VAT và phí bảo trì), do nguồn cung căn hộ mở mới trong quý được ghi nhận chủ yếu là phân khúc cao cấp và hạng sang, chiếm 100% thị phần. Trong quý 3/2024, khu Đông có mức giá sơ cấp thấp nhất thị trường, khoảng 62 triệu đồng/m2, thấp hơn trung bình toàn thị trường khoảng 8 triệu đồng/m2. Điều này giúp các dự án cao tầng mới tại khu Đông thu hút sự quan tâm từ cả nhà đầu tư và người mua nhà ở. Giá bán sơ cấp tại các quận khu Tây và khu vực nội thành hiện lần lượt đạt hơn 75 triệu đồng/m2 và 93 triệu đồng/m2, cao gấp 1,2 lần và 1,5 lần so với khu Đông do nguồn cung hạng sang tập trung chủ yếu ở khu vực này. Lượng giao dịch sơ cấp trong quý 3/2024 đạt khoảng 8.900 căn, tăng 10% theo quý và 160% theo năm. Tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào lãi suất ngân hàng thấp và các chính sách thanh toán linh hoạt từ chủ đầu tư, hấp dẫn cả khách mua ở lẫn nhà đầu tư. OneHousing dự báo, quý 4/2024, thị trường Hà Nội sẽ tiêu thụ khoảng 8.000 căn, giảm nhẹ so với quý 3 nhưng vẫn tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2024, Bộ Xây dựng cho biết, theo khảo sát và tổng hợp báo cáo của một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM thì giá căn hộ chung tại Hà Nội tiếp tục tăng ở cả dự án mới và cũ, mặt bằng giá dự án mới đã tăng khoảng (4% đến 6%) theo quý và (22% đến 25%) theo năm. Nguyên nhân tăng giá bất động sản trong thời gian qua một phần lớn do tác động bởi một số yếu tố như việc biến động tăng đối với chi phí liên quan đến đất đai, đặc biệt tại một số địa phương; sản phẩm nhà ở giá bình dân không đủ nguồn cung cho nhu cầu của thị trường. Theo đó, đã kéo giá bán chung cư tăng lên, đặc biệt có một số khu vực tăng cục bộ lên khoảng 35% đến 40% tùy từng vị trí so với quý trước... Ninh Phan