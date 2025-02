Giá chung cư chững lại nhưng vẫn khó mua

Sau Tết, giá chung cư giảm nhẹ

Anh Đức Thắng (Long Biên, Hà Nội) cho biết, gia đình anh đi tìm hiểu chung cư đã qua sử dụng với căn hộ diện tích 73m2 có giá 3,75 tỷ đồng.

"Mức giá này so với cách đây 3 năm đã tăng 2 tỷ đồng nhưng đã giảm 100 triệu đồng so với trước Tết Nguyên đán. Tôi cũng đi tìm hiểu một căn hộ trong khu đô thị tại Gia Lâm nhưng mức giá tại đây đã ngừng tăng, thậm chí nhiều căn diện tích lớn còn giảm 50-100 triệu đồng. Tuy nhiên, giá một số căn hai phòng ngủ 54 m2 khoảng 4,1 tỷ đồng, vẫn còn quá cao so với tài chính gia đình", anh Thắng nói.