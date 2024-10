Giá căn hộ chung cư Hà Nội tăng hàng trăm triệu trong vài tháng

Nhiều căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng giá hàng trăm triệu đồng chỉ trong vài tháng khiến những người có nhu cầu thực sự về chỗ ở không đủ tài chính để theo kịp sự biến động của thị trường. Mức độ quan tâm giảm ở tất cả loại hình Dữ liệu thị trường của Công ty PropertyGuru Việt Nam cho biết, giá chung cư Hà Nội đang tiếp tục tăng cao trong các tháng cuối năm. Từ đầu năm tới nay, thị trường chung cư Hà Nội chỉ có một “khoảng lặng” duy nhất rơi vào tháng 4 và tháng 5, còn lại ở các thời điểm trong năm đều ghi nhận xu hướng đi lên của giá bán. Theo đó, so với tháng trước, trên thị trường mua bán, mức độ quan tâm với nhà riêng Hà Nội giảm 12%, lượng tin đăng giảm 11%; mức độ quan tâm đất nền Hà Nội giảm 27%, lượng tin đăng giảm 5%, tương tự lần lượt ở phân khúc nhà mặt phố Hà Nội là 14% và 6%. Thị trường biệt thự Hà Nội cũng không hề khá hơn khi mức độ quan tâm giảm 12%, lượng tin đăng giảm 6%. Với mảng cho thuê, thị trường chung cư Hà Nội cũng ghi nhận những diễn biến không quá tích cực khi mức độ quan tâm giảm 23% trong tháng 9/2024. Mức độ quan tâm toàn của thị trường chung cư Hà Nội giảm 21%. Và không chỉ chung cư, các phân khúc, loại hình khác đều ghi nhận sự sụt giảm của mức độ quan tâm và lượng tin đăng. So với tháng 8, mức độ quan tâm thị trường tại quận, huyện của Hà Nội đều giảm từ 9 đến 29%. Giá chung cư vẫn tiếp tục tăng Cụ thể, theo khảo sát thực tế của PropertyGuru Việt Nam ghi nhận tại quận Thanh Xuân, căn 2 ngủ 2 vệ sinh tại dự án Imperial Plaza mới tháng 8/2024 có mức giá 5,2-5,3 tỷ đồng/căn thì đến thời điểm hiện tại, giá bán đã tăng lên 5,4-5,5 tỷ đồng/căn. Cùng biên độ thời gian, căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh tại dự án Rivera Park cũng tăng giá từ 5,5-5,6 tỷ đồng/căn lên mức 5,7-5,9 tỷ đồng/căn. Căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh tại dự án Goldseason cũng tăng giá từ 5,4-5,5 tỷ đồng/căn lên mức 5,6-5,8 tỷ đồng/căn. Tại quận Nam Từ Liêm, căn hộ 2 ngủ 1 vệ sinh tại dự án Vinhomes Smart City, vào tháng 8, giá loại căn hộ này được chào bán đồng loạt ở mức 3,5-3,6 tỷ đồng/căn thì hiện tại tiếp tục nhích nhẹ lên mức 3,7-3,8 tỷ đồng/căn. Tại dự án Golden Palace, giá bán cho diện tích 85m2 thời điểm tháng 8 vẫn đang phổ biến ở mức 4,7-4,8 tỷ đồng/căn thì đến hiện tại, giá chào bán đều ngoài 5 tỷ đồng/căn. Cùng biên độ thời gian, giá căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh tại chung cư Mon City từ mức phổ biến là 4,1-4,2 tỷ đồng/căn thì hiện giá chào bán đã chạm mức 4,3-4,5 tỷ đồng/căn. Tại dự án Sudico Mỹ Đình, loại căn 57m2 cũng nhích nhẹ, tăng giá từ mức 3,6-3,7 tỷ đồng/căn lên 3,8 tỷ đồng/căn. Khu quận Cầu Giấy, căn hộ A10 Nam Trung Yên, với loại 2 ngủ 1 vệ sinh, diện tích 66m2, giá chào bán tiếp tục đi lên, từ mức 4,6-4,7 tỷ đồng/căn lên mức 4,8-5,2 tỷ đồng/căn. Các dự án A14 Nam Trung Yên, các tòa B10, A6 Nam Trung Yên cũng ghi nhận mức tăng giá trung bình 100-200 triệu đồng/căn trong gần 2 tháng qua. Căn hộ dự án Home City, loại 2 ngủ 2 vệ sinh, cũng tiếp tục tăng giá từ mức 4,8-5,1 tỷ đồng/căn lên mức 5,2-5,5 tỷ đồng/căn. Mức tăng khoảng 300 triệu đồng trong vòng 2 tháng qua cũng được xác lập tại dự án 219 Central Field Trung Kính. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, giá bán sơ cấp chung cư Hà Nội sẽ tiếp tục tăng nguồn cung dù đã được cải thiện nhưng vẫn rất khó đáp ứng đủ nhu cầu. Phần lớn nguồn cung mới tiếp tục được hoàn thiện ở mức tiêu chuẩn cao với chi phí đầu tư, nhất là chi phí liên quan đến đất đai tăng cao. Do đó mặt bằng giá sơ cấp rất khó để giảm. Giá sơ cấp tăng đã kéo theo sự đi lên của giá bán chung cư Hà Nội trên thị trường thứ cấp tăng theo. Nhận định về thực tế tăng giá này, ông Đính cho rằng, chung cư Hà Nội và các phân khúc bất động sản nhà ở khác vẫn tiếp tục tăng giá thì về lâu dài, sẽ gây những bất ổn lớn cho thị trường. Thực trạng tăng giá bất động sản này nếu không được can thiệp sớm sẽ gây nhiều bất ổn cho cả thị trường và xã hội. Ông Đính khuyến nghị cơ quan quản lý cần sớm có các biện pháp "khơi thông" đường đi cho phân khúc nhà ở thương mại giá bình dân, nhà xã hội. Cùng với đó, các chủ đầu tư cần đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo đúng xu hướng và khả năng chi trả của phần đông người dân, hạn chế tình trạng lệch pha hẳn sang dòng sản phẩm cao cấp, hạng sang. Duy Minh