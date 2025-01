Giá cả thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ giữ ổn định

Năm nay người lao động được nghỉ Tết sớm hơn so với mọi năm và dài ngày nên nhiều người dân đã di chuyển về quê sớm, nhiều gia đình cũng lựa chọn tổ chức liên hoan tất niên sớm hơn so với mọi năm, không chỉ tập trung vào ngày cuối cùng trong năm, do đó nhu cầu mua sắm trong ngày 29 Tết không nhiều như các năm trước và cũng giảm so với các ngày trước đó. Người dân đi mua sắm vẫn tập trung chủ yếu là ở một số mặt hàng phục vụ nhu cầu thờ cúng và tiêu dùng trong dịp Tết như hoa quả, rau xanh, các loại thực phẩm tươi sống, bánh, kẹo, rượu, bia và nước ngọt có ga.

Người dân mua các loại mứt tại phố Hàng Đường, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ảnh: NGỌC THU



Tại các chợ truyền thống hoạt động đến trưa ngày 29 Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân; giá cả các mặt hàng phục vụ Tết ổn định, hàng hóa thực phẩm tươi sống có nơi tăng, có nơi ổn định theo nhu cầu người tiêu dùng. Tại các thành phố lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tiếp tục là những địa điểm được người tiêu dùng lựa chọn do tạo sự yên tâm cho người mua về nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu cũng như các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả bình ổn.

Phần lớn các siêu thị đóng cửa muộn chiều tối ngày 29 tết, một số siêu thị đã lên kế hoạch mở cửa xuyên Tết như hệ thống siêu thị Aeon và nhiều siêu thị chỉ nghỉ ngày mồng 1 Tết và mở cửa trở lại hoạt động bình thường từ ngày mồng 2 Tết nên sẽ đáp ứng được nguồn hàng cung cấp ra thị trường không bị gián đoạn, không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá, giảm mạnh hiện tượng đầu cơ tích trữ găm hàng trong dịp Tết tại các tỉnh, thành phố lớn. Giá các mặt hàng tại các siêu thị ngày 29 Tết tương đối ổn định, nhiều mặt hàng vẫn còn trong chương trình khuyến mại, giảm giá dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ; giá một số loại cây cảnh như đào, quất,... giảm so với những ngày trước đó.