Giá cà phê hôm nay

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 đóng cửa phiên 25/2 ở ở mức 5.558 USD/tấn, giảm mạnh 2,7% (154 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 5/2025 cũng giảm 2,92% (167 USD/tấn), chốt ở mức 5.550 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica New York

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2025 tiếp tục giảm 1,14% (4,45 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 384,8 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 1,06% (4 US cent/pound), xuống còn 374,9 US cent/pound.