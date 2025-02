Giá cà phê hôm nay

Đóng cửa tuần trước, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 trên Sàn London đứng ở mức 5.712 USD/tấn, giảm 0,4% so với tuần trước đó nhưng tăng 16,1% so với cuối năm ngoái.

Giá cà phê Arabica New York

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2025 đã giảm 4,5% trong tuần trước nhưng vẫn tăng 21,3% so với cuối năm ngoái, chốt ở mức 389,25 US cent/pound.

Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê toàn cầu

Hợp tác xã cà phê lớn nhất thế giới Cooxupé tại Brazil, đã công bố báo cáo rằng họ dự kiến sẽ nhận được lượng cà phê ít hơn khoảng 9,68% trong vụ thu hoạch 2025-2026 sắp tới.

Báo cáo cho biết họ kỳ vọng sẽ nhận được 5,6 triệu bao cà phê từ nông dân. Ngoài ra, xuất khẩu cà phê của hợp tác xã trong năm tới được dự báo sẽ giảm 2% so với năm 2024, xuống còn tổng cộng 4,9 triệu bao. Nguyên nhân được cho là do điều kiện thời tiết bất lợi trong quá trình phát triển cây trồng, dẫn đến sản lượng thu hoạch dự kiến sẽ thấp hơn.