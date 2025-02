Giá ca cao giảm do lo ngại về nhu cầu

Giá ca cao cao đã làm giảm nhu cầu ca cao trong quý 4. Vào ngày 9 tháng 1, Hiệp hội ca cao châu Âu báo cáo rằng sản lượng ca cao nghiền của châu Âu trong quý 4 đã giảm -5,3% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 331.853 tấn, mức thấp nhất trong hơn 4 năm. Ngoài ra, Hiệp hội ca cao châu Á báo cáo rằng sản lượng ca cao nghiền của châu Á trong quý 4 đã giảm -0,5% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 210.111 tấn, mức thấp nhất trong 4 năm. Ngoài ra, Hiệp hội bánh kẹo quốc gia báo cáo rằng sản lượng hạt ca cao nghiền của Bắc Mỹ trong quý 4 đã giảm -1,2% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 102.761 tấn.

Mưa có lợi ở Tây Phi đã cải thiện sự phát triển của cây ca cao và đang gây áp lực lên giá ca cao. Nông dân ở Bờ Biển Ngà và Ghana báo cáo rằng mưa gần đây đã có lợi cho mùa màng của họ và dẫn đến việc cây ca cao ra hoa trở lại.