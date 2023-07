Giá bán nhiều mẫu xe máy Honda được điều chỉnh giảm

Đặc biệt, do đã ngừng sản xuất, Vision phiên bản Cá tính hiện đạt mức giá 42,8 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất của bản cao cấp nhất của Vision 6 triệu đồng.

Cùng với đó, mẫu xe SH 125i Tiêu chuẩn chênh khoảng vài trăm nghìn đồng. Do không thuộc diện được ưu đãi VAT của Chính phủ, các phiên bản Sh 160i có giá đại lý cao hơn khoảng 5 triệu đồng so với giá đề xuất.

Trong các mẫu xe tay ga, hiện có sản phẩm phổ biến Lead có giá đại lý thấp hơn giá đề xuất khoảng 1 triệu đồng.

Tại thị trường xe máy trong nước năm 2023, giá của nhiều mẫu xe máy "hạ nhiệt" do một số nhà sản xuất cải thiện nguồn cung khi so với năm ngoái. Tuy nhiên, đối với những mẫu xe hút khách như Vision hay SH, chúng vẫn "bơi ngược dòng", chênh cao so với mức đề xuất của Honda Việt Nam.

Trần Đình