Geely Coolray, Mitsubishi Xforce và Omoda C5: Đâu là lựa chọn tối ưu về giá?

Phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi ngày càng có nhiều mẫu xe mới gia nhập phân khúc này. Bên cạnh các dòng xe đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc vốn đã quen thuộc, các thương hiệu Trung Quốc cũng đang dần tham gia ngày càng nhiều vào phân khúc đang rất hút khách hiện nay, chúng đều là những mẫu xe có thiết kế bắt mắt, trang bị phong phú và giá bán rất cạnh tranh.

Trong tầm giá khoảng 600 triệu đồng, ba mẫu SUV đang nhận được nhiều sự quan tâm là Geely Coolray Standard, Mitsubishi Xforce GLX và Omoda C5 Luxury. Mỗi mẫu xe có thế mạnh riêng nhưng điểm chung đều là dễ tiếp cận với khách hàng phổ thông ưa chuộng sự đơn giản và cơ bản của một ô tô, vậy đâu mới là lựa chọn tối ưu? Hãy cùng phân tích chi tiết qua các khía cạnh quan trọng.

Giá bán: Chênh lệch rõ ràng

Trong ba mẫu xe, Omoda C5 Luxury có giá bán thấp nhất, chỉ 499 triệu đồng, trong khi Mitsubishi Xforce GLX đắt nhất với mức giá 599 triệu đồng. Geely Coolray Standard nằm giữa với giá 538 triệu đồng. Chênh lệch giá này phản ánh sự khác biệt về công nghệ, thương hiệu và trang bị của từng mẫu xe.

Tuy nhiên, cần chú ý khi Omoda C5 Luxury chỉ áp dụng giá 499 triệu đồng cho 555 khách hàng đầu tiên đặt mua xe trước ngày 30/4 và giá dự kiến xe là 539 triệu đồng. Ngoài ra, tất cả 3 mẫu SUV đô thị này đều được nhập khẩu nguyên chiếc, với chỉ Geely Coolray có nguồn gốc từ Malaysia trong khi 2 xe còn lại đều nhập từ Indonesia.

Trang bị nội thất và tiện nghi: Omoda C5 chiếm ưu thế

Với mức giá bán rẻ nhất phân khúc, các mẫu xe trên đều khó có thể mang lại trải nghiệm cao cấp nhất cho khách hàng, nhưng hai đại diện của Trung Quốc vẫn cố gắng tích hợp nhiều tiện nghi nhất có thể. Trong đó, điển hình là khả năng khởi động từ xa, cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, riêng Omoda C5 Luxury là có khoang nội thất da kết hợp nỉ và kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Ngoài ra, Omoda C5 Luxury cũng dẫn đầu về công nghệ với màn hình kép 10,25 inch, điều hòa tự động hai vùng và cửa sổ trời – một trang bị hiếm có trong phân khúc. Geely Coolray Standard có màn hình giải trí lớn hơn Mitsubishi Xforce GLX, hệ thống âm thanh 6 loa tốt hơn Xforce nhưng vẫn thua Omoda C5 về độ hiện đại. Mitsubishi Xforce GLX có trang bị khiêm tốn nhất, chỉ sử dụng màn hình 8 inch và điều hòa chỉnh cơ.

Động cơ và vận hành: Geely Coolray mạnh nhất

Geely Coolray Standard có hiệu suất mạnh mẽ nhất, với công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp cho khả năng tăng tốc nhanh hơn. Omoda C5 Luxury cũng có động cơ 1.5L nhưng chỉ là dạng hút khí tự nhiên và cho công suất thấp hơn (111 mã lực, 138 Nm). Trong khi đó, Mitsubishi Xforce GLX yếu nhất về hiệu suất, chỉ 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, phù hợp hơn với những ai ưu tiên sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu thay vì sức mạnh.

Bên cạnh đó, trong khi các đối thủ đều chỉ dùng hộp số tự động vô cấp CVT thì Geely Coolray Standard cũng được tập trung về hệ thống truyền động nhất với việc trang bị hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp dạng ướt duy nhất trong phân khúc, cùng với trang bị sẵn nhiều chế độ lái để phù hợp với nhu cầu di chuyển của người sử dụng.

Công nghệ an toàn: Omoda C5 vượt trội

Geely Coolray Standard và Omoda C5 Luxury đều có trang bị an toàn đầy đủ, bao gồm hỗ trợ xuống dốc, kiểm soát hành trình và cảnh báo điểm mù. Omoda C5 còn có thêm đèn báo phanh khẩn cấp. Mitsubishi Xforce GLX thiếu nhiều trang bị an toàn hơn cả, không có hỗ trợ xuống dốc, kiểm soát hành trình hay cảm biến áp suất lốp, khiến mẫu xe này lép vế so với các đối thủ.

Kết luận: Nếu đề cao sức mạnh vận hành, Geely Coolray Standard là lựa chọn tốt nhất. Nếu muốn một chiếc xe có nhiều công nghệ và tiện nghi hiện đại nhất, Omoda C5 Luxury là đáng cân nhắc. Mitsubishi Xforce GLX sẽ phù hợp với những ai ưu tiên thương hiệu Nhật và độ bền, nhưng phải chấp nhận ít công nghệ hơn.