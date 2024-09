Gặp người bơi ra giữa dòng lũ dữ cứu thanh niên mắc kẹt suốt 9 ngày

Khi nghe tin có người mắc kẹt, anh Dương Văn Khiêm, một người dân địa phương đã cùng lực lượng chức năng, bất chấp hiểm nguy, ra giữa dòng sông chảy cuồn cuộn để cứu nạn nhân. Anh Dương Văn Khiêm (44 tuổi, trú xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang) cho biết, chiều 24/9, anh cùng người thân chăm sóc vườn cà phê trên địa bàn xã Đăk Djrăng thì nhận được điện thoại của Công an xã Đăk Djrăng liên hệ, nhờ hỗ trợ giải cứu thanh niên đang mắc kẹt trên sông Ayun. Vì nhà gần hiện trường nên anh Khiêm vội chạy ra ngay. Dù nước sông Ayun chảy cuồn cuộn, anh Khiêm vẫn không quản nguy hiểm, cầm theo dây thừng, áo phao, bơi giữa dòng nước để tìm cách tiếp cận, ứng cứu thanh niên đang mắc kẹt. Anh Dương Văn Khiêm tại khúc sông anh đã bơi ra cứu thanh niên bị mắc kẹt nhiều ngày (Ảnh: Chí Anh). Khi gặp nạn nhân (sau đó được xác định là Phan Minh Thắng, 20 tuổi, trú tại xã Kdang, huyện Đăk Đoa), anh Khiêm động viên và kiểm tra nhanh sức khỏe của Thắng. Nhận thấy Thắng còn sức để vượt sông, anh Khiêm đã mang áo phao cho nạn nhân, dùng dây cột vào người nạn nhân để đưa vào bờ. "Tôi đã được huấn luyện kỹ năng bơi lội từ thời còn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai. Rời quân ngũ, tôi thường đánh bắt cá trên sông nên cũng có kinh nghiệm", anh Khiêm chia sẻ. Theo anh Khiêm, dòng sông Ayun rộng, nước chảy xiết, mùa lũ nước thường đổ về nhanh. Nhiều năm qua, anh Khiêm thường đi câu cá và đã cứu nhiều người bị nước cuốn hay mắc kẹt trên đường từ nương rẫy về. Nghe tin Thắng được giải cứu sau nhiều ngày không rõ tung tích, gia đình không khỏi vỡ òa hạnh phúc. Gia đình nạn nhân cũng bày tỏ sự biết ơn đối với anh Khiêm và lực lượng chức năng huyện Mang Yang đã không quản nguy hiểm giải cứu Thắng an toàn. Thắng đang dần hồi phục sau nhiều ngày không ăn, chỉ uống nước sông cầm cự sự sống (Ảnh: Phạm Hoàng). Anh Nguyễn Trung Hiếu (anh rể Thắng) chia sẻ, trước đó gia đình đã đi khắp nơi tìm kiếm Thắng nhưng không thấy. "Sau khi nghe em kể, gia đình cũng bất ngờ trước ý chí kiên cường, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của em khi bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Mới đây, gia đình đã viết thư cảm ơn lực lượng chức năng và một số người dân đã giải cứu thành công em Thắng", anh Hiếu nói. Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, cho biết: "Sức khỏe của Thắng đến nay đã ổn định, đi lại và ăn uống bình thường. Trung tâm khuyên Thắng ở lại tĩnh dưỡng thêm nhưng gia đình đã xin về. Thắng đã hồi phục sức khỏe nhưng còn viêm họng nặng và loét 2 bàn chân do bị mắc kẹt giữa sông trong một thời gian dài". Sau khi Thắng xuất viện trở về nhà, chính quyền xã Kdang (huyện Đăk Đoa) đã đến thăm hỏi, động viên thanh niên này. Theo đại diện chính quyền địa phương, hoàn cảnh Thắng khó khăn khi mẹ mất sớm vì bệnh ung thư, Thắng sống cùng người chị họ. Trước đó chiều 24/9, Công an xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai đã phối hợp cùng người dân địa phương giải cứu thành công một người bị lũ cuốn và mắc kẹt 9 ngày giữa sông Ayun. Trong suốt thời gian này, Thắng chỉ uống nước sông để cầm cự sự sống. Được biết sáng 16/9, Thắng trên đường đi làm đã ghé xem người khác câu cá ở một bãi bồi nằm giữa sông Ayun. Sau đó, nam thanh niên ngủ quên và những người câu cá cũng đi về lúc nào không hay. Khi thức dậy, Thắng thấy nước sông bủa vây quanh bãi bồi. Tối đến, nước sông dâng cao, ngập bãi bồi và cuốn Thắng trôi xa. Nạn nhân xuôi theo dòng nước và bám được một bụi cây giữa sông, bấu víu trên ngọn cây suốt 9 ngày.