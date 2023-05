Gặp đại gia tem dành mỗi tháng nửa triệu đồng để "nuôi" niềm đam mê

"Nuôi tem" bằng 500.000 đồng mỗi tháng

Cầm trên tay cuốn sổ được lắp ghép bằng những con tem với nhiều chủ đề, có những con tem đã ố vàng theo năm tháng, anh Lê Như Long (SN 1981), phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa lật dở từng trang một cách nhẹ nhàng.

Anh Long bật mí, mỗi con tem đều chứa đựng những nét đặc trưng như một thế giới thu nhỏ. Ở đó, có tình yêu thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam, cũng như thế giới. Từ khi còn là học sinh cấp 2, mỗi lần gia đình có thư về, anh Long lại bóc tem bỏ vào album cất giữ. Cứ vậy, anh bị mê hoặc bởi màu sắc, câu chuyện sau mỗi con tem từ bao giờ không rõ.

Anh Lê Như Long, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có niềm say mê sưu tầm tem.

Chơi tem có nhiều cách. Có người chỉ tìm kiếm và sưu tầm tem chết (tem đã được đóng dấu đi - đến của bưu điện), có người lại thích sưu tầm tem sống (tem chưa đóng dấu bưu điện, còn lưu hành và chưa qua sử dụng).

Do công nghệ in ấn ngày càng tân tiến, những con tem cũng được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như giấy, tơ lụa, tre trúc; có quốc gia làm tem bằng nhựa, nhôm, thiếc, bạc,… Tem có nhiều kích cỡ, khuôn hình. Ở nước ta, tem phổ biến vẫn in bằng giấy với hình vuông và chữ nhật. Ở một số nước có thêm hình quạt, chiếc áo.

Bộ tem "Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/1970)".

Theo anh Long, người có "máu" chơi, sưu tầm tem, luôn tìm kiếm những con tem độc đáo, không "đụng hàng". Để làm được điều này, người chơi phải bỏ ra thời gian, công sức và tiền bạc.