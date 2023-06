Gần 1.000 ngày truy bắt 'cáo già'

Xác minh qua người dân ở đó, được biết, đối tượng rất cảnh giác với Cơ quan công an, hễ thấy nguy cơ bị lộ, đối tượng lập tức bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự Công an tỉnh, một tổ công tác tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bí mật lần tìm manh mối, xác minh qua các mối quan hệ của đối tượng.

Quá trình lẩn trốn, hắn liên tục thay đổi địa điểm, tên họ để tránh sự phát hiện của Cơ quan công an. Sau khi nghiên cứu hồ sơ truy nã, chúng tôi nhận thấy thông tin về đối tượng rất ít ỏi, gia đình không hợp tác, có dấu hiệu bao che nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn.

Lật giở từng trang hồ sơ đối tượng, Trung tá Nguyễn Ngọc Tuyến - cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Bùi Thanh Liêm từng có 5 tiền án về nhiều tội danh. Đây là đối tượng tinh vi, xảo quyệt, có nhiều thủ đoạn đối phó với Cơ quan công an.

Ngày 22/10/2020, TAND huyện Cao Phong tuyên phạt hắn 30 tháng tù giam. Tuy nhiên, một lần nữa Bùi Thanh Liêm tiếp tục trốn thi hành án. Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bùi Thanh Liêm.

Ngày 6/6/2023, qua công tác kiểm tra hành chính, Công an phường Phan Si Păng, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai phát hiện 2 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở công an phường để tiến hành test nhanh ma túy. Quá trình làm việc, đối tượng không xuất trình giấy tờ tùy thân, khai báo quanh co, không thành khẩn.

Công an xã Hợp Thành, TP Hòa Bình rà soát phục vụ cấp căn cước công dân.

Ban đầu đối tượng khai nhận là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1993, trú tại thôn Đông, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Sau đó đối tượng lại khai là Nguyễn Anh Trung, sinh năm 1997, trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Nhận thấy đối tượng có biểu hiện bất minh nhằm che giấu lai lịch, Công an phường Phan Si Păng đã tạm giữ để xác minh.

Với bản chất xảo quyệt, đối tượng đã bất ngờ ép phổi ho ra máu và khai là bị lao phổi giai đoạn cuối. Đối tượng đề nghị được đưa đến trung tâm y tế để kiểm tra với ý đồ sẽ tiếp tục bỏ trốn. Công an phường Phan Si Păng làm theo đề nghị của hắn, đồng thời bí mật xác minh danh tính đối tượng.

Đúng thời điểm này, các trinh sát Công an tỉnh Hòa Bình đã thông báo truy tìm đối tượng Bùi Thanh Liêm. Sau khi đối khớp thông tin xác định, Nguyễn Anh Trung chính là Bùi Thanh Liêm, đối tượng đã bị truy nã toàn quốc. Ngày 7/6/2023, Tổ công tác Công an tỉnh Hòa Bình lập tức lên đường đến phường Phan Si Păng để xác minh. Quá trình làm việc, tổ công tác đã công bố lệnh truy nã, đối tượng Bùi Thanh Liêm phải cúi đầu nhận tội.

Sau khi TAND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình kết án 30 tháng tù giam, hắn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình lẩn trốn, hắn di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc, thay đổi tên họ để tạo vỏ bọc hợp pháp. Đối tượng làm nhiều nghề, từ bán quần áo ở quận Long Biên, sửa chữa ô tô, xe máy ở Hoài Đức (Hà Nội).

Sau khi lẩn trốn ở các tỉnh đồng bằng, nhận thấy nguy cơ bị lộ, hắn quyết định tìm đến các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa để lẩn trốn. Hắn lên Lào Cai và xin làm nhân viên bán vé cáp treo tại khu du lịch Phan Si Păng. Hắn tin rằng, với tính toán chi tiết, tinh vi, Cơ quan Công an sẽ không thể phát hiện ra hắn. Đặc biệt, hắn có biệt tài ép phổi ho ra máu, giả mắc bệnh lao phổi giai đoạn cuối. Với thủ đoạn này, hắn đã nhiều lần thoát hiểm trước Cơ quan Công an.

Thế nhưng, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, sau gần 3 năm lẩn trốn, đối tượng đã sa lưới pháp luật trước sự kiên trì của các trinh sát Công an tỉnh Hòa Bình.

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)