Gameshow truyền hình: Đủ chiêu hút khán giả

Một tháng rưỡi nữa, trẻ “tốt nghiệp” lớp mẫu giáo 5 tuổi sẽ chính thức bước vào lớp 1 năm học 2023-2024. So với các cấp học, việc chuyển cấp của trẻ mầm non vào lớp 1 có lẽ là vất vả hơn cả, do đặc thù cấp học và độ tuổi. Hành trang cùng con vào lớp 1 vì thế chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cũng không quá khó nếu cha mẹ trẻ và những người đồng hành cùng nỗ lực, động viên, khích lệ trẻ.